PGNiG: Pierwsza dostawa LNG dopłynęła do stacji przeładunkowej w Kłajpedzie

PGNiG odebrało 11 czerwca 2020 r. ładunek skroplonego gazu ziemnego w stacji przeładunkowej w Kłajpedzie. Fińska firma Gasum dostarczyła tam ok. 1500 ton LNG pochodzącego z Norwegii. Skroplony gaz został przeładowany do zbiorników na lądzie, a następnie z Kłajpedy, dzięki autocysternom, będzie mógł trafić do odbiorców w krajach bałtyckich oraz w północno-wschodniej Polsce, podano w komunikacie.

Współpraca „układa się wzorowo”

„Dla każdej firmy ekspansja zagraniczna jest niezwykle istotna. W Polsce jesteśmy liderem w rozwoju rynku LNG małej skali, a wykorzystanie terminalu w Kłajpedzie pozwala nam na włączenie się w rozwój tego segmentu na tamtejszym obiecującym rynku. Wiążemy poważne plany z rozwojem sprzedaży skroplonego gazu w krajach bałtyckich. Tym bardziej, że nasza współpraca z litewskim partnerem Klaipdos Nafta, właścicielem użytkowanej przez nas instalacji w Kłajpedzie, układa się wzorowo" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

„Rynek LNG małej skali w regionie wykazuje pozytywne oznaki potencjalnego wzrostu. Wpływ na to mają planowane i uruchamiane nowe instalacje LNG w krajach bałtyckich, a także zapowiedzi subsydiowania sieci stacji LNG dla pojazdów ciężarowych na Litwie. Stacja przeładunkowa LNG w Kłajpedzie ma istotne znaczenie dla dostępności LNG na rynku. Cieszymy się, że nawiązaliśmy strategiczne owocne partnerstwo z PGNiG. Jego skala, kompetencje i przywództwo przyczynią się nie tylko do rozwoju rynku, ale także do przejścia na czystsze paliwa, czyli bardziej zrównoważonej gospodarki" - dodał prezes Klaipdos Nafta Darius Šilenskis, cytowany w komunikacie.

Kłajpedzka stacja odbioru i przeładunku LNG

Kłajpedzka stacja odbioru i przeładunku LNG wyposażona jest w pięć zbiorników o łącznej pojemności 2250 ton gazu skroplonego. Posiada dwa stanowiska do załadunku autocystern lub ISO-kontenerów, które mogą być używane jednocześnie. Nabrzeże stacji pozwala nie tylko na odbiór LNG z jednostek pływających, ale także na jego załadunek. PGNiG jest użytkownikiem stacji w Kłajpedzie od początku kwietnia 2020 roku. Instalacja należy do Klaipdos Nafta, a w listopadzie 2019 roku polska spółka wygrała przetarg na pięcioletnie korzystanie ze 100% jej zdolności technicznych. Do tej pory PGNiG wyekspediowało stamtąd już ponad 50 ładunków skroplonego gazu ziemnego w cysternach samochodowych o łącznym wolumenie prawie 1000 ton LNG, podsumowano w materiale.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

