Polskie firmy energetyczne na froncie walk z koronawirusem. Dołączają kolejne

Jako pierwsza spółka skarbu państwa z sektora energetycznego w walkę z koronawirusem już na początku marca zaangażowała się Grupa Orlen, która przekształciła linię produkcyjną w zakładach w Jedliczu do produkcji płynu do dezynfekcji. Dziś są tam produkowane środki ochrony osobistej, pochodzące głównie od krajowych producentów.

Środki ochrony osobistej dla potrzebujących i szpitali

– W trosce o bezpieczeństwo obywateli zwiększyliśmy w kwietniu do 5 milionów litrów produkcję płynu do dezynfekcji rąk. Nasz płyn dostępny jest już na wszystkich stacjach pod marką ORLEN. Popyt jest bardzo duży, bo to najtańszy płyn na rynku. Polacy na naszych stacjach mogą też zaopatrzyć się w maski ochronne. To wyroby głównie polskich producentów. Wspieramy ich, stymulując w ten sposób krajową gospodarkę – podsumował mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Oprócz produkcji środków ochrony osobistej i do dezynfekcji koncern PKN ORLEN na pomoc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa przeznacza łącznie ponad 100 mln zł.

Wsparcie rzeczowe i finansowe trafia w szczególności do służb medycznych oraz mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Z kolei Fundacja ORLEN przekazała szpitalom w całej Polsce, które zajmują się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z COVID-19, blisko 10 mln zł.

Wkrótce potem KGHM zaczął dostawy płynu do dezynfekcji, który produkuje spółka Nitroerg z grupy KGHM. Na pomoc placówkom medycznym ruszyła też Grupa Enea. Koncern za pośrednictwem Fundacji Enea przekazał 2,1 mln zł na wsparcie szpitali walczących z koronawirusem. Pomocy udzielono przede wszystkim placówkom z terenu działania Grupy Enea, w pierwszej kolejności wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia szpitalom, przekształconym w jednostki zakaźne. Przekazane za pośrednictwem Fundacji Enea pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym respiratory, a także środki higieny i ochrony. Cały proces wsparcia jest koordynowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

​​​​​GAZ-SYSTEM dla edukacji

Epidemia koronawirusa spowodowała szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci oraz młodzieży. Zdalny system nauki wymaga posiadania sprzętu komputerowego, a także dostępu do internetu przez każdego ucznia w domu, na co wiele rodzin nie może sobie pozwolić. Dlatego GAZ-SYSTEM, spółka odpowiadająca za przesył gazu ziemnego i zarządzająca najważniejszymi gazociągami w Polsce, uruchomiła program, dzięki któremu lokalne samorządy otrzymały od spółki pieniądze na zakup sprzętu IT: laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem. Trafią one do uczniów na czas trwania nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły dalej wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych. Wybór samorządów, które otrzymają wsparcie nie jest przypadkowy: są to gminy, przez które biegną nowo budowane gazociągi Polska – Litwa (GIPL), Gustorzyn – Wronów, Tworóg – Tworzeń i Hermanowice – Granica RP oraz gmina, w której powstaje inwestycja PMG Damasławek. Chodzi o szkoły w Andrzejewie, Bakałarzewie, Bogutach-Piankach, Grajewie, Małym Płocku, Nowogrodzie, Sarnakach i Szypliszkach.

– Dzięki wsparciu finansowemu GAZ-SYSTEM-u, które dotarło już do naszej gminy, mogliśmy zakupić 27 tabletów. Trafiły one do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach. W tej chwili sprzęt komputerowy używany jest do zdalnej nauki, ale w przyszłości tablety będą mogły też współpracować z interaktywnymi monitorami, które są na wyposażeniu szkoły – mówi Michał Rutkowski, zastępca wójta w Bogutach-Piankach.

W ten sposób, dzięki dofinasowaniu z programu „GAZ-SYSTEM dla Edukacji”, w szkole w Bogutach-Piankach powstaną nowoczesne pracownie interaktywne, w których będą mogły być prowadzone zajęcia z wielu przedmiotów z dziećmi w różnym wieku. Z kolei Gmina Bakałarzewo, dzięki otrzymanemu wsparciu w wysokości 30 tys. zł, zakupiła 10 w pełni wyposażonych zestawów sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie. Z tego samego programu skorzystała również Szkoła Podstawowa w Danówku (gmina Grajewo), która otrzymała 12 laptopów z zestawem słuchawkowym do zdalnej edukacji. W przyszłym roku szkolnym uczniowie będą mogli już swobodnie korzystać z tych samych komputerów podczas stacjonarnych zajęć lekcyjnych.