Wyzwania energetyczne to nowe możliwości dla Polski

Znamiennym punktem Kongresu 590 było wystąpienie prezydentów Polski, Andrzeja Dudy, i Austrii, Alexandra Van der Bellena, którzy brali udział w toczącym się równolegle Polsko-Austriackim Forum Ekonomicznym „Green Future”. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że relacje pomiędzy obu krajami rozwijają się satysfakcjonująco, czego rezultatem jest 8,5 mld euro wzajemnych obrotów handlowych w 2020 roku. Polski prezydent wskazał także, że zielone technologie, czyli energia z odnawialnych źródeł oraz technologie rozwijane z myślą o ochronie środowiska naturalnego, będą nowym polem współpracy obu krajów.

‒ Nie mam wątpliwości, że poprzez zielone inwestycje możemy odwrócić proces utraty bioróżnorodności oraz zbudować czystą, ekologiczną i sprzyjającą ochronie klimatu gospodarkę ‒ mówił prezydent Andrzej Duda.

Inwestując w zielone miejsca pracy oraz innowacje, zbudujemy lepszą przyszłość oraz zapewnimy przyszłym pokoleniom bardziej zrównoważony rozwój ‒ dodał prezydent.

Polska po wyjściu z pandemii COVID-19 staje przed nowymi wyzwaniami

Kongres 590 otworzył minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który mówił o stanie polskiej gospodarki w perspektywie wychodzenia z kryzysu pandemii COVID-19 oraz w obliczu wyzwania, które stanowi transformacja energetyczna.

‒ Polska gospodarka przeszła przez okres pandemii stosunkowo suchą stopą – mówił Jacek Sasin. ‒ Co prawda musieliśmy pogodzić się z chwilową recesją, musieliśmy pogodzić się z tym, że polski PKB spadł o 2,8 proc., chociaż te wyliczenia są weryfikowane i pokazują, że ten spadek był nieco mniejszy. To było dla nas bardzo nieprzyjemne doświadczenie.

Drugiego dnia na Kongresie 590 pojawił się premier Mateusz Morawiecki, który w nagraniu skierowanym do uczestników mówił o nowych rozwiązaniach, które mają stać się planem rozwoju Polski.

‒ Właśnie dziś, jak głosi hasło Kongresu, otwierają się przed nami nowe możliwości – mówił premier. ‒ I chodzi tutaj nie tylko o nowe możliwości technologiczne, one są oczywiście niezbędne, ale globalny kryzys dobitnie nam pokazał, że powinniśmy również od nowa przemyśleć najbardziej podstawowe kategorie: spójność społeczną, ład gospodarczy, bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne.

Koncern multienergetyczny odpowiedzią na nowe wymagania

Jednym z głównych tematów forum i licznych paneli dyskusyjnych było powołanie nowego, polskiego koncernu multienergetycznego, który ma powstać z przejęcia przez PKN Orlen PGNiG i Grupy Lotos. Powołanie do życia koncernu pozwoli sprostać wymaganiom transformacji energetycznej, która spowodowana jest koniecznością reagowania na zmiany środowiskowe oraz nowymi regulacjami i planami Komisji Europejskiej. Chociaż kraje zachodu Europy chcą jak najszybciej odejść od paliw powodujących emisje, to Polska upatruje możliwości w gazie jako paliwie przejściowym.

– Unia Europejska i Komisja Europejska wprowadza Zielony Ład i pakiet „Fit for 55”, które narzucają konieczność odejścia od węgla – mówił Artur Cieślik, wiceprezes zarządu PGNiG. – Polska nie może jednak pozwolić sobie na rewolucję w tym zakresie. Chcemy, aby ta transformacja była prowadzona w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Widzimy możliwość wykorzystania gazu jako paliwa przejściowego, które pozwoli polskiej gospodarce przestawić się na bezemisyjną energetykę i transport.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski mówił na Kongresie 590, że transformacja energetyczna jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed Grupą w najbliższych dekadach. PGE inwestuje w energię pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych oraz energię wiatrową onshore, czyli turbin wiatrowych znajdujących się na lądzie:

– Już dziś jesteśmy największym producentem energii elektrycznej, pochodzącej z wiatru z turbin znajdujących się na lądzie. Zdobyte w ten sposób doświadczenie już procentuje.

Mamy prawdopodobnie najlepszy serwis turbin wiatrowych onshore w Europie. Chcemy go wykorzystać w przyszłości do serwisowania turbin na morzu, ale nie tylko tych naszych, nasze usługi będziemy oferować też firmom zewnętrznym – mówił prezes PGE

Prezes grupy PGE nawiązał do hasła przewodniego szóstej edycji Kongresu 590, czyli „Nowe możliwości”.

– Jako Polska Grupa Energetyczna rozumiemy to jako nowe inwestycje, na które PGE chce przeznaczyć do 2040 roku 75 mld złotych. Zależy nam, aby jak najwięcej tych środków popłynęło do polskich przedsiębiorstw, aby mogły one skorzystać na tej transformacji energetycznej. To jest dla nas najpotrzebniejsze w tym procesie – mówił prezes PGE.

Zdrowie, cyberbezpieczeństwo i finanse

Chociaż tematyka energetyki i zielonej transformacji zajęła naczelne miejsce na Kongresie 590, to nie zabrakło także innych, ważnych zagadnień, jak zdrowie, cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja oraz osobiste finanse Polaków. Wiceprezes banku PEKAO SA Jarosław Fuchs mówił w tym kontekście o zwyczajach inwestycyjnych Polaków, którzy zgromadzili na kontach bilion złotych oszczędności.

– To, że Polacy trzymają bilion złotych w bankach, w większości na zwykłych rachunkach, bo przy zerowych stopach procentowych lokat oszczędnościowych de facto nie mamy, to nie znaczy, że nie mają w co inwestować – mówił Jarosław Fuchs. – Możliwości jest dużo. Najprostszą z nich są obligacje skarbowe. Są też najbardziej popularne. Wolumen sprzedaży obligacji pokazuje, że Polacy szukają produktu finansowego, który pozwoli im zabezpieczyć się przed utratą oszczędności na skutek rosnącej inflacji, to jest jeden ze sposobów.

Wiceprezes PEKAO SA zwracał uwagę na potrzebę zwiększenia edukacji ekonomicznej Polaków od najmłodszych lat po to, aby byli świadomi tego, jak działa rynek i chcieli inwestować.

– Wiedza ekonomiczna jest w życiu człowieka bardzo ważna, żeby nie popełniać błędów. Rynek kapitałowy jest świetnym rozwiązaniem dla wszystkich, tylko trzeba go umiejętnie wykorzystywać. Najprostsze, co można zaproponować obywatelom, to jest zakup jakiegoś instrumentu finansowego bazującego np. na akcjach, indeksach, surowcach.

Przeciętny Kowalski nie musi mieć eksperckiej wiedzy o rynkach, ale powinien wiedzieć, że jest alternatywa dla klasycznej lokaty bankowej – mówił Jarosław Fuchs.

Szósta edycja Kongresu 590 zgromadziła łącznie 240 prelegentów, którzy wzięli udział w ponad 60 panelach.