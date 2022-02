Rosja ostrzega przed ukraińskimi elektrowniami atomowymi. Ich reaktory są... rosyjskie

Ukraina ponownie korzysta z pełnej mocy wszystkich swoich elektrowni atomowych. Zakończyły się bowiem prace techniczne i wymiana paliwa w obiekcie Równe. O pomyślnym przebiegu prac poinformowała Państwowa Wytwórnia Energii Atomowej Energoatom. To pierwszy raz w historii, gdy jednocześnie działa wszystkie piętnaście reaktorów w czterech ukraińskich elektrowniach.

Rosja straszy Europę ukraińskimi reaktorami

Ukraińska energetyka jądrowa nie ma łatwo jeśli chodzi o budowanie swojej wiarygodności i przekonywanie, że jest bezpieczna. Przykład Czarnobyla prawdopodobnie jeszcze przez długie lata pozostanie w świadomości nie tylko mieszkańców Ukrainy, ale także większości europejskich państw.

Rosja dobrze zdaje sobie sprawę, że jest do doskonały sposób na rozgrywanie swoich gier politycznych i wywoływanie niepokoju społecznego wśród Ukraińców, a także mieszkańców państw, które wykazują solidarność z Ukrainą w kontekście wiszącego w powietrzu konfliktu militarnego. W rosyjskiej telewizji jeden z ekspertów przypominał, że „ukraińskie elektrownie jądrowe są ostatnią granicą ukraińskiej obrony energetycznej i w przypadku większej awarii część Ukrainy pozostanie bez prądu i ogrzewania”. Dodał także, że światu nie grozi nowy Czarnobyl, o ile ukraińscy eksperci „nie wykręcą jakiejś głupiej sztuczki”.

Ukraina chce amerykańskich reaktorów

Rosja od lat traci wpływy w ukraińskiej energetyce atomowej. Co prawda nadal wszystkie reaktory są produkcji rosyjskiej (WWER-440 i nowocześniejsze WWER-1000), ale od 11 lat państwo Władimira Putina straciło wyłączność na dostarczanie nowego i odbiór zużytego paliwa jądrowego. Jest to ogromna strata finansowa dla Rosji, która nie dość, że zarabiała na odbiorze paliwa, to jeszcze wykorzystywała je do pozyskania innych rodzajów paliwa.

Od czasu zawężenia kontraktu Ukraina zacieśniła współpracę z amerykańskim potentatem Westinghouse. Aż 46 proc. paliwa pochodzi w tym momencie ze szwedzkich zakładów firmy. Amerykanie mają też postawić pięć nowych reaktorów w zawieszonych projektach ukraińskich elektrowni atomowych.

Czytaj też:

Morawiecki z wizytą w Kijowie. Szef polskiego rządu „zamanifestował jedność z Ukrainą” i wystosował apel do Niemiec