O czym naprawdę świadczą paragony grozy? Przedsiębiorcy nie wrzucają do sieci faktur grozy

Wysocki dla „Wprost”: Mniej pracujmy, taniej tankujmy, warto też przejść na dietę "Bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej" — powiedział Przemysław Czarnek, pytany o plany wakacyjne. Jako, że jest on ministrem edukacji i nauki, słowa te należy traktować jako naukowe i...

Chcą rozdawać pieniądze… za nic, ale nie wiedzą, skąd je wezmą Kolejna utopia nadciąga do Polski. To bezwarunkowy dochód podstawowy. Takie tam 500 plus, ale już nie na dziecko, tylko na cokolwiek. I to 1300 zł dla każdego dorosłego obywatela w wieku produkcyjnym, by żyło mu się po prostu lepiej. Szybko...

Wysocki dla „Wprost”: długa lista naginania prawa przez rząd – oto kolejny przykład Niespokojne czasy, stany zagrożenia, często urojone nadzwyczajne sytuacje – to olbrzymia pokusa dla władzy, aby nadać sobie uprawnienia do arbitralnych decyzji i poczynań. Dotyczy to zwłaszcza władzy z autorytarnymi inklinacjami. A taką właśnie...

Nie tylko Putin. Oto najwięksi ludobójcy w historii świata Z historii powszechnej dobrze pamiętamy wojny, najazdy, okupacje i rzezie. Obok bohaterów, w pamięci mamy zbrodniarzy, terrorystów i ludobójców. Co znamienne, nie skończyło się na Hitlerze i Stalinie.