Wysocki dla „Wprost”: Kaczyński idzie na zakupy

Placówka działa słabo, produkty są nieświeże, lub nie ma ich wcale. W zamian klienci mogą wpisać się do „książki skarg i wniosków”, która przekazywana jest do Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie krytyczne wpisy analizuje specjalna komisja pod przewodnictwem wicepremiera Jacka Sasina.

Od dawna wiadomo, że PiS-owi marzy się sieć państwowych spożywczaków. W tym celu, na bazie Krajowej Spółki Cukrowej w ubiegłym roku powstała Krajowa Grupa Spożywcza, która ma zająć się konsolidacją rolno-spożywczych aktywów państwa oraz budową państwowej sieci handlu detalicznego. Także metodą przejęć istniejących podmiotów.

Już w 2018 roku minister Piotr Gliński mówił: „przydałoby się, żeby Lidl był polski”. Jarosław Kaczyński postawił na Żabkę.

– Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku – powiedział prezes na spotkaniu z wyborcami w Puławach.

Kontrowersyjny wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski licytuje wyżej: polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka.

Deklaracje mogą zaskakiwać, ale – jak mówił Jarosław Kaczyński – celem jest „odbijanie najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego”. To jeden z priorytetowych programów rządu i aksjologiczny paradygmat. Stąd przejęcia na rynku bankowym (Pekao S.A.) i medialnym (Polska the Times). Jak widać, także sieci handlowe mają dla państwa PiS strategiczne znaczenie. A jeśli nie strategiczne, to na pewno polityczne.

Mamy od ćwierćwiecza najwyższą inflację, szczególnie gdy chodzi o żywność, która w portfelu biedniejszego wyborcy stanowi bardzo istotną pozycje. Przejęcie przez państwo tej, czy innej sieci handlowej może być pokazane w PR-owym przekazie jako troska o stan finansów Polaków. Już w momencie, gdy projekt się rodził, prominentni przedstawiciele rządu mówili, iż państwowe spożywczaki będą płacić „uczciwe” ceny rolnikom i oferować „nieprzesadnie wygórowane ceny” polskim konsumentom. To, że taki finansowy wehikuł daleko nie zajedzie, w roku wyborczym nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie mają wyborcy miejscy, ale też producenci żywności. Obietnica „uczciwych” cen skupu dla rolników dotąd wyzyskiwanym przez burżuazyjne, pochodzące ze zgniłego moralnie Zachodu sieci handlowe na pewno się spodoba. Tym samym, władza przejmując sieć handlową może upiec kilka pieczeni naraz. Oczywiście z mięsa polskiego, narodowego i poświęconego.

Zadziwiające, że możliwa nacjonalizacja Żabki znalazła nieoczekiwane poparcie na łamach Gazety Wyborczej w tekście Ireneusza Sudaka, gdzie autor rozpisuje się o właścicielu Żabki, firmie CVC Capital Partners: „CVC to fundusz, jakich wiele – to drapieżca nastawiony na zysk. Niby tak jak każda firma, ale w tym przypadku ten imperatyw jest podniesiony do kwadratu. Takie podmioty zarządzają pieniędzmi innych firm i swoich udziałowców, żeby wykręcić jak najlepszy wynik. To kwintesencja handlu rodem z bazaru Różyckiego z warszawskiej Pragi: tanio kupić, drogo sprzedać. (…) To nie są przedsiębiorstwa, które wnoszą wartość dodaną do gospodarki (budują fabryki, stawiają na innowacje). Przejmują, optymalizują, wyciskają jak cytrynę, żeby zwiększyć wartość i porzucić – sprzedać”.

Takie argumenty, rodem z „Kapitału” Karola Marksa, to woda na młyn PiS-owskim decydentom. Nie sposób z nimi racjonalnie dyskutować. Więc stanę w obronie jednego wątku. Bazar Różyckiego, to w czasach PRL-u oaza wolności gospodarczej i prywatnej przedsiębiorczości. Można tam było kupić towary słabo dostępne w państwowym handlu np… buty, dżinsy, czy papierosy i dobry alkohol. Chodząc po Różyku nie sposób było nie zadać pytania, dlaczego tylko na tych straganach toczy się normalny obrót gospodarczy. Oby te czasy nie wróciły.