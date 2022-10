Wysocki dla „Wprost”: Kaczyński idzie na zakupy...

Co dalej z 500 plus? Wysocki dla „Wprost”: Prezenty mają to do siebie, iż wypada za nie podziękować Brak kryterium dochodowego i waloryzacji świadczyć może o tym, że nie chodziło tylko o wsparcie rodziny. Słynne 500 plus, to chwytliwe hasło i kiełbasa wyborcza. Podobnie jak 13., 14. i może 15. emerytura. Prezenty mają to do siebie, iż wypada za...

Nowy pomysł ministra Czarnka. Szykuje się przełom? Aż dziwne, ale bez większych kontrowersji przeszła decyzja o wprowadzeniu do szkół ponadpodstawowych nowego przedmiotu – „Biznes i zarządzanie”. Od 2027 roku uczniowie będą mogli zdawać go na maturze. Nowy przedmiot ma zastąpić mało praktyczne...

O czym naprawdę świadczą paragony grozy? Przedsiębiorcy nie wrzucają do sieci faktur grozy Jak co sezon rodacy wrzucają w media społecznościowe tzw. paragony grozy. A na nich zestaw skonsumowanych potraw i wypitych trunków, wraz z należną kwotą do zapłaty. Kwotą bulwersującą, mającą budzić niechęć opinii publicznej do pazernych...

Wysocki dla „Wprost”: Mniej pracujmy, taniej tankujmy, warto też przejść na dietę "Bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej" — powiedział Przemysław Czarnek, pytany o plany wakacyjne. Jako, że jest on ministrem edukacji i nauki, słowa te należy traktować jako naukowe i...