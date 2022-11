Wysocki dla „Wprost”: Terapeuta Kaczyński. Dlaczego prezes PiS mówi to, co mówi?

– Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna żeby popaść w alkoholizm to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa – zaznaczył.

Kaczyński powiedział, że nie jest zwolennikiem „bardzo wczesnego macierzyństwa”, bo „kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką”. – Ale jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – ocenił.

Prezes PiS powiedział, że w latach 80., jeszcze w podziemiu pracował z „najlepszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce”. Ten opisując swoje doświadczenia z pracy jako ordynator na oddziale dla alkoholików mówił, że udało mu się wyleczyć z alkoholizmu „1/3 mężczyzn i żadnej kobiety”. – Więc radzę z tym uważać, także młodym kobietom – przestrzegał Kaczyński.