Odszedł profesor Bogusław Wolniewicz – żelazny umysł i niezłomny charakter

Rodzina, przyjaciele, uczniowie, członkowie Instytutu Filozofii oraz czytelnicy i słuchacze pożegnali profesora Bogusława Wolniewicza we środę 9 sierpnia podczas mszy w kościele św. A. Boboli w Warszawie. Nie była to jednak msza żałobna a dziękczynna za prawie 90 lat życia profesora, jego wielki dorobek naukowy, pracę dydaktyczną oraz działalność publicystyczną. Mszę odprawił o. Andrzej Spławski, zaś koncelebrował o. dr hab. Marek Nowak, dominikanin (również wykładowca w Instytucie Filozofii UW).

Pożegnaliśmy jeden z największym umysłów filozoficznych naszych czasów, najwybitniejszego przedstawiciela racjonalizmu transcendentalnego w polskiej filozofii powojennej. Osobę o ogromnej przenikliwości, wyczuciu metafizycznym i obdarzoną niespotykaną ostrością umysłu. Jednocześnie człowieka bezkompromisowego, niełatwego w dyskusji, surowego dla uczniów i często niezwykle kontrowersyjnego w swoich wypowiedziach publicystycznych. Jeśli jest jednak jakiś sens w uprawianiu filozofii, to on był jego ucieleśnieniem. Stąd obecność tak wielu przedstawicieli Instytutu Filozofii UW na mszy pożegnalnej – profesorów i studentów. Wszyscy czuliśmy bowiem, że odszedł najlepszy z nas.

– Chcemy podziękować za to, że mieliśmy go między sobą, za wszelkie dobro, jakiego mogliśmy dzięki niemu doświadczyć. Wszyscy zawdzięczamy mu bardzo wiele w związku z jego twórczością i pracą. Dzisiaj chcemy za to powiedzieć: dziękujemy – podkreślił o. Spławski podczas mszy. W homilii dodał, że profesor stanowi dla nas przykład niezłomnego charakteru oraz nauczyciela szacunku i pielęgnowania mądrości. Przypomniał również, że prawdziwą mądrością jest sam Bóg, zatem w taki sposób profesor Wolniewicz właśnie Jemu służył.

Podczas mszy najmocniejsze słowa pożegnania wypowiedział uczeń i kontynuator myśli profesora – dr hab. Paweł Okołowski. – To był intelekt jak jakiś metafizyczny Eskalibur. Ciął równo wielkie połacie Bytu. I widział jego trzewia. Stąd się brał pesymizm Profesora; i dlatego też każdy, kto stanął z nim w twarzą w twarz bał się go – bez wyjątków – gdyż czuł jego wzrok na własnej mizerii czy feralności, jak by ona głęboko nie tkwiła – mówił Okołowski. – Czytam,już pośmierciProfesora,że mówią i piszą wciąż onimduby smalone. Pierwsze zbrzegu:że zmieniałpoglądy. Otóż Bogusław Wolniewicz nigdynie zmienił poglądów–tychzasadniczych nigdy.Całe życiebudował filozoficznysystem–izbudowałgo! Jakojedenz nielicznychw ostatnim stuleciu! Systemsię rozrastał, wymagałwiec uzupełnień,niezmian.Mieścisię onw 15książkachi setkachnagrańfilmowych.Topoziomświatowy– filozoficzne Himalaje – tłumaczył wzruszony uczeń profesora.

Okołowski przypomniał również o mało znanych faktach z życia Bogusława Wolniewicza. O tym, że kiedybył dwunastolatkiemdopadła gowojna; że w oboziekoncentracyjnym Niemcy zamordowalimu ojca. Mówił o tym, żewczasachstalinowskichporzuciłpracę akademicką, gdyż niebyłw staniewtamtejatmosferzepracować;wpartiipostalinowskiej, doktórej wstąpiłi którarychłoznów poczęła sięstalinizować,cierpiałliczne szykany(na wpełnizasłużoną profesurę musiałczekać14lat);w sile wiekustraciłukochaną żonę Reginę; dostałw końcułokciemod Uniwersytetu Warszawskiego. Okołowski starał się także opisać tak często trudną do zrozumienia osobowość profesora. – Bogusław Wolniewicz płomieniem miłościodrodzinyprzeskakiwałod razudonarodu –polskiegonarodu,idalej jeszcze, dowspólnotycywilizacyjnej –dowspólnotychrześcijan,omijając wszelkiekonfraternie. Niktnie pojmie myślii postawyProfesoraWolniewicza, pókiniezrozumie,że los Polaków iludziZachoduleżałmurównie mocnonasercujaklosjego najbliższych – mówił Okołowski.

Profesor Wolniewicz był uczeniem i twórczym kontynuatorem myśli profesora Henryka Elzenberga, tłumaczem i wydawcą „Pism semantycznych” Gottloba Fregego, jednym z największych znawców i interpretatorów pierwszej filozofii Ludwika Wittgensteina na świecie. Przełożył na język polski m.in. „Traktat logiczno-filozoficzny” – słynne dzieło austriackiego filozofa. Wolniewicz był logikiem, twórcą ontologii sytuacji, rygorystą w filozofii moralnej, wywarł ogromny wpływ na nurt metafizyczny w filozofii polskiej. Wydał cztery tomy „Filozofii i wartości”, w których pisał między innymi o istocie religii, filozoficznych aspektach kary głównej, epifanii diabła, wykazał prawdziwość Teodycei Leibniza, dokonał logicznej analizy umysłu Bożego.Szerszej publiczności był znany ze swoich działań publicystycznych i wstąpień w programie „Głos racjonalny” na YouTube. W pamięci nikogo, z kim się zetknął nie pozostał obojętny i z pewnością jeszcze długo będzie budził zarówno zachwyt jak i oburzenie.

Coś ty uczynił ludziom, Wolniewiczu?

………………………………….

Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu?

Bo grób Twój jeszcze odemkną powtórnie, Inaczej będą głosić Twe zasługi

I łez wylanych dziś będą się wstydzić, A lać ci będą łzy potęgi drugiej

Ci, co człowiekiem nie mogli Cię widzieć…

Każdego z takich jak Ty świat nie może

Od razu przyjąć na spokojne łoże,

I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem[…].