Najwięcej mówi się o ekskanclerzu Republiki Federalnej Niemiec i ekspremierze Republiki Francuskiej, ale przecież Rosjanie zatrudnili również dwóch byłych kanclerzy Austrii.

Trzeba przyznać, że zachowali parytet polityczny i dwie główne partie nad Dunajem nie mogą mieć pretensji, że któraś z nich jest dyskryminowana.

Robotę dostał zarówno socjalista Christian Kern, który od dwóch lat „robi na kolei”, a konkretnie jest w zarządzie RŻD czyli rosyjskiego odpowiednika PKP. Z kolei chrześcijański demokrata Wolfgang Schuessel jest w Radzie Nadzorczej (Radzie Dyrektorów) Lukoilu, czyli największego prywatnego koncernu naftowego Federacji Rosyjskiej.

Jako historyk przypominam mało już pamiętany fakt, że aż do 1955 roku (sic!) Armia Czerwona okupowała Wiedeń. Nie przeszkadza to jakoś austriackim kanclerzom różnej politycznej maści, nie przeszkadza to także naddunajskim ministrom.