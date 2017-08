Polacy wydają coraz mniej pieniędzy na wyprawkę szkolną. 1/3 rodziców finansuje ją z programu Rodzina 500+

– W tym roku 40 proc. Polaków wyda na wyprawkę szkolną do 500 zł. Co piąta osoba zmieści się w kwocie od 500 do 700 zł. Natomiast 14 proc. opiekunów przeznaczy na wyprawkę powyżej 700 zł – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska.

Dla wielu rodziców ułatwieniem jest to, że nie będą musieli kupować swoim dzieciom podręczników – duża część uczniów otrzyma je za darmo. Zaoszczędzone pieniądze będzie można wydać np. na lepsze przybory szkolne czy nowy plecak. Co cieszy, tylko 1 proc. respondentów nie kupi swojemu dziecku wszystkiego, co będzie mu do szkoły potrzebne.

Skąd weźmiemy pieniądze na wyprawkę szkolną dla dziecka? „2/3 badanych wskazuje, że będą one pochodziły ze środków bieżących. Część osób, tj. 34 proc., wesprze się dodatkowo pieniędzmi z programu Rodzina 500+. 28 proc. respondentów sięgnie po oszczędności, natomiast 2 proc. badanych będzie musiało zaciągnąć pożyczkę” – informuje Karolina Łuczak, kierownik ds. komunikacji w Provident Polska.