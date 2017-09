Plus Music - czy doświadczenie w nowatorskiej branży zaprocentuje?

Czy poza specjalnymi okazjami, takimi jak święta, czy urodziny mamy, kupiliście ostatnio jakąś płytę z muzyką? Zauważyliście jak w Empikach i podobnych sklepach kurczą się sektory, czy nawet półki z filmami i grami komputerowymi? Wydaje się, że w obserwowanym od kilku lat exodusie dóbr kultury do świata cyfrowego ostały się już tylko książki - choć i dla nich stworzono przecież wszelkiej maści Kindle i PocketBooki.

Dla młodych ludzi kupowanie gier w pudełkach – zamiast na Steamie, czy oglądanie seriali w TVP – zamiast na Netfliksie stało się czymś wręcz anachronicznym. Podobnie rzecz ma się z muzyką – w 2017 roku słucha się jej głównie ze smartfona, na którejś z platform streamingowych, takich jak najstarsza w Polsce Muzodajnia, obecnie przemianowana na Plus Music. Odtwarzanie płyt nagranych na CD czy winylach straciło charakter masowy, a stało się domeną kolekcjonerów i audiofili. Większość z nas słucha muzyki w drodze, w biegu, albo jako tła do pracy, nauki czy gier komputerowych.

Czasy się zmieniają

Żyjemy w szybkim tempie i stale podłączeni do sieci, lubimy też różnorodność. Stąd bierze się popularność streamingu, który pozwala na słuchanie muzyki online, bez konieczności noszenia na plecach worka z odtwarzaczami mp3. Bo nawet najdroższy dysk przenośny – w przeciwieństwie do internetowej chmury - nie pomieści całej muzyki, na którą w danej chwili możemy mieć ochotę. Dla pierwszego polskiego serwisu streamingowego to jednak nie problem. Od 2008 roku Muzodajnia zdołała zgromadzić imponującą kolekcję utworów, także jeśli chodzi o polskich artystów. Wszystkie te piosenki dostępne są teraz także w Plus Music.

Możliwość wyboru i wygoda to oczywiście niejedyne czynniki decydujące o sukcesie streamingu. Istotna jest także cena – w Spotify płacąc średnio 20 zł miesięcznego abonamentu przeciętny Polak wydaje na muzykę więcej, niż byłby skłonny przeznaczyć na tradycyjne płyty CD, dostając za to więcej muzyki, niż jest w stanie przyswoić. Gdyby jednak miał płacić za każdy album po kilkadziesiąt złotych, nigdy nie dotarłby do zespołów, które naprawdę go interesują. Użytkownicy Spotify słuchają średnio 41 różnych artystów tygodniowo, co stanowi o 40 proc. więcej, niż jeszcze 3 lata temu. To zresztą kolejna kolosalna zaleta platform streamingowych, które uczą się naszego gustu i podrzucają czasami rewelacyjne zespoły, na które sami nie natknęlibyśmy się latami. Gdy dodamy do tego mobilność i możliwość dzielenia się naszą muzyką ze znajomymi poprzez media społecznościowe, takie niedogodności jak brak książeczki z tekstami, czy minimalnie gorsza jakość niewyczuwalna dla przeciętnego słuchacza, wydają się bez znaczenia.

Cztery możliwości

Jak w tych kategoriach radzi sobie Plus Music? Jeśli chodzi o cenę, to mamy tu 4 warianty: od gotowych playlist do słuchania całkowicie za darmo, aż do pełnej palety usług z możliwością streamingu całego katalogu i dodatkowo pobierania utworów za 27,99 zł miesięcznie. Wszystko to bez reklam i z bezpłatną transmisją danych dla klientów sieci Plus, co w dobie mobilności jest nieocenione. Podobnie jak na całym świecie, polski serwis posiada zaawansowany algorytm zajmujący się polecaniem piosenek na podstawie gustu każdego słuchacza. Oprócz indywidualnie dopasowanego programu Plus Music oferuje dodatkowo cały sztab dziennikarzy muzycznych, prowadzących osobny portal i recenzujących nowości. Użytkownicy Plus Music dzięki nowoczesnej aplikacji mogą za tę samą cenę słuchać swoich ulubionych kawałków na wszystkich urządzeniach i w prosty dzielić się swoimi listami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zadbano w tym aspekcie o dawnych użytkowników Muzodajni, których playlisty i kolekcje piosenek tworzone przez lata zostały bez żadnego uszczerbku przeniesione do nowej usługi. Na koniec wreszcie – i jest to czynnik zdecydowanie wyróżniający usługę Plus Music – oferuje ona tzw. conditional download, czyli zapis utworów do pamięci urządzenia. W ramach oferty Streaming + Download legalnie ściągniemy nasze ulubione kawałki i będziemy mogli do woli przenosić je między wszystkimi posiadanymi urządzeniami: smartfonem, komputerem, tabletami.

Zażarta walka o słuchacza

Te zmieniające się realia rynku oraz potrzebę posiadania dostępu do jak największego katalogu muzyki, bez fizycznego jej posiadania, doskonale zrozumieli światowi giganci. Firmy takie jak Apple, Google, Amazon, Facebook, Tencent i Alibaba coraz agresywniej inwestują w branżę muzyczną, znaczną część środków poświęcając na streaming i dystrybucję online. Dominujące na rynku Google i Amazon toczą bój o uszy słuchaczy z serwisami wyspecjalizowanymi w streamingu, takimi jak Plus Music w Polsce oraz Spotify, Pandora, SoundCloud, i Deezer na świecie – i przegrywają. Wciąż nie mogą się przebić ze swoimi produktami. Co więcej, globalny lider – Spotify – przez cały czas funkcjonowania nie przyniósł jeszcze zysku! To pokazuje, jak trudnym i nieukształtowanym polem dla biznesu jest ten sektor.

Walka jest jednak zażarta, ponieważ już w 2016 roku przychody ze streamingu przekroczyły te związane z tradycyjną sprzedażą. Sam serwis Spotify odpowiada obecnie za 20 proc. przychodów z muzyki sprzedanej na całym świecie. Trend ten zauważalny jest także w innych dziedzinach. Przykładowo Netflix odnotował przyrost użytkowników aż o 669 proc. w ciągu ostatnich 5 lat i obecnie zbiera 30 proc. przychodów z domowej rozrywki w USA. Polska na tym tle wciąż wydaje się być rynkiem czekającym na podbicie. Jeśli chodzi o muzykę, wszelkie predyspozycje do roli zdobywcy ma serwis Plus Music.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą Cyfrowego Polsatu.