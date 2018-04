Henkell i Freixenet łączą siły. Powstaje wiodący producent win musujących

Łącząc siły, obydwie firmy staną się wiodącym producentem win musujących na świecie. Ich szerokie portfolio produktów i obecność na rynkach międzynarodowych doskonale się uzupełniają. Podczas gdy Freixenet jest czołowym producentem win musujących cava, należąca do Henkell & Co. marka Mionetto Prosecco jest wiodącą światową marką win typu Prosecco, a Henkell Trocken jest liderem niemieckiego eksportu w kategorii win musujących.

Zarówno Henkell jak i Freixenet podzielają głębokie zrozumienie dla tradycji, jakości i kontynuacji założonej misji. Strategiczne partnerstwo ma na celu otwarcie nowych rynków i kanałów dystrybucji dla obydwu firm, pozwalając im w ten sposób na dalsze rozszerzenie i umocnienie pozycji na rynkach międzynarodowych i osiągnięcie trwałego wzrostu. José Luis Bonet Ferrer, Prezydent Freixenet S.A., dodał: „W ciągu trzech pokoleń, uczyniliśmy Freixenet światowym liderem w produkcji win cava. W firmie Henkell znajdujemy silnego partnera posiadającego długoterminową strategię, która znacznie wzmocni Freixenet i pomoże nam zachować naszą tożsamość i tradycję – z jeszcze większą obecnością na rynkach międzynarodowych w przyszłości”. Dr. Albert Christmann, Generalny Partner w Dr. August Oetker KG, stwierdził: „Grupa Oetker konsekwentnie kontynuuje rozwój i poszerzanie swojego obszaru działalności. Wraz z akwizycją udziałów we Freixenet, znacznie umocnimy pozycję naszego segmentu win musujących, win oraz wyrobów spirytusowych na światowym rynku, tworząc równocześnie solidne podstawy zrównoważonego i trwałego wzrostu w tym obszarze biznesu”. Dr. Andreas Brokemper, CEO Grupy Henkell, powiedział: „Henkell i Freixenet łączy silna wizja przedsiębiorczości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iż jako partnerzy możemy wykorzystać możliwości, które stwarza nam globalnie rosnący rynek win musujących. Razem, możemy zaoferować naszym klientom nie tylko doświadczenie na skalę światową, lecz także unikalną gamę wiodących marek produktów najwyższej jakości”.

Henkell i Freixenet podadzą szczegóły współpracy w późniejszym terminie. Nabycie udziałów podlega akceptacji ze strony odpowiedniego urzędu antymonopolowego.

O Grupie Henkell & Co.

Grupa Henkell & Co. jest reprezentowana przez 21 spółek zależnych w 21 krajach (w tym w Polsce – Henkell Co. Polska), eksportujących swoje produkty do ponad 100 krajów na całym świecie. Jest liderem rynkowym w kategorii win, win musujących, Prosecco oraz różnych kategorii wyrobów spirytusowych w wielu krajach. Budynek, w którym założono firmę Henkell wciąż pozostaje siedzibą główną Grupy Henkell & Co., która jest właścicielem takich marek jak Henkell, Mionetto, Champagne Alfred Gratien, Törley Sekt, I heart WINES oraz Mangaroca Batida de Côco. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.henkell-gruppe.com.

O firmie Freixenet, S.A.

Freixenet jest firmą rodzinną założoną w 1914 roku, ale jej korzenie sięgają roku 1861. Jest największym w Hiszpanii eksporterem napojów i światowym liderem w produkcji win typu cava. Firma ma siedzibę w Sant Sadurní d’Anoia, w pobliżu Barcelony. Freixenet, który jest właścicielem takich marek jak Freixenet, Mederaño, Mia, Segura Viudas and Gloria Ferrer, posiada spółki zależne w 19 krajach, m.in. w: USA, Argentynie, Chinach oraz Australii i eksportuje swoje produkty do 109 krajów.