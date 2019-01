Wysokie nagrody i protesty w Portach Lotniczych

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” jest fenomenem na skalę ogólnopolską. Średnia zarobków 1,7 tys. pracowników wynosi 9,3 tys. zł miesięcznie. Czyli jest niemal dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa. Do tego dochodzą dwie roczne premie uznaniowe oraz nagroda za wynik finansowy Przedsiębiorstwa.

Mimo tego, Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego (ZZPLC) zdecydował się w zeszłym roku wejść w spór zbiorowy. Postulaty związku odnosiły się do sfery socjalnej pracowników. Żądał gwarancji zatrudnienia dla wszystkich 1,7 tys. pracowników na okres 5 lat. A w przypadku zwolnienia któregoś z nich zadośćuczynienia, które mogło wynieść nawet 36-krotność pensji. W przypadku średniego wynagrodzenia na poziomie 9,3 tys. zł, taka odprawa to niemal 335 tys. zł.

Spór zbiorowy w „Portach Lotniczych” przeciągał się. Pięć z sześciu związków działających w PPL-u podpisało porozumienie. Jedynie ZZPLC nie chciał ustąpić ze swoich żądań. W związku z trwającym sporem pracownicy nie otrzymali na święta premii uznaniowych. Zostały one uruchomione dopiero na początku tego roku. Swojego rozczarowania nie kryli zarówno zwykli pracownicy jak i liderzy innych związków. Ci pierwsi napisali nawet list otwarty domagając się od ZZPLC, by porozumienie podpisał. Ci drudzy podchodzili z dużą rezerwą do żądań tego związku.

Łączna pula na nagrody wyniosła aż 35 mln zł i była w „Portach Lotniczych” rekordowa. Rok wcześniej było to 25 mln zł, dwa lata temu 22 mln zł a w 2014 roku zaledwie 2,5 mln zł. Jednocześnie firma z roku na rok osiągała coraz wyższy zysk. W 2014 roku zanotowała 88 mln zł straty, by rok temu pochwalić się 272 mln zł zysku. W 2018 roku było to już 360 mln zł. Co ciekawe nowy prezes – Mariusz Szpikowski, który pojawił się w PPL w styczniu 2016 roku nie przyznaje sobie nagród. Cała pula idzie wyłącznie do pracowników.

Średnia nagroda dla jednego pracownika wyniosła 13,5 tys. zł, a najwyższe opiewały na kwotę 18 tys. zł. W praktyce jest to czternasta pensja. Chociaż nazywa się ona nagrodą uznaniową i powinna być wypłaca pracownikom według uznania zarządu przedsiębiorstwa, to generalnie otrzymuje ją każdy. Jedynym warunkiem jej wysokości jest kwestia absencji. Im mniejsza, tym wyższa nagroda. Nie spodobało się to jednak tym pracownikom, którzy mieli wysoką liczbę nieobecności w pracy.

- Każde przedsiębiorstwo, czy to produkcyjne czy usługowe stara się za pomocą bonusów oraz premii mobilizować swoich pracowników do ograniczania jego absencji w pracy. Wynika to z prostego faktu, że częstsza nieobecność powoduje straty, konieczność szukania zastępstw i po prostu dezorganizuje pracę – tłumaczy Mariusz Szpikowski. - Jest to absolutnie normalne zachowanie i nie znam firmy, która w taki sposób by nie postępowała.

Gdy przejrzy się regulaminy pracy np. firm znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych to jedna rzecz powtarza się jak mantra – premia uzależniona od obecności w zakładzie pracy. Czasami zdarza się, że nawet jeden dzień nieobecności powoduje utratę dużej części przysługującej premii. Pracownicy ogólnopolskich sieci sklepów również mają system premiowy. „Wysokie premie mają ich dopingować do lepszej pracy i wyższej frekwencji w pracy” - można wyczytać w komunikatach. Bywa że nawet chorobowe czy macierzyńskie przekreśla możliwość otrzymania bonusu finansowego.

- Większość firm w Polsce właśnie w taki sposób motywuje swoich pracowników – tłumaczy Marcin Leoszko ze Związku Pracodawców i Pracowników. - To normalne praktyki. Jeżeli ktoś uważa, że są to kary albo walka z polityką prorodzinną to nie ma zielonego pojęcia o czym mówi. Przedsiębiorstwo jest od tego, żeby zarabiać pieniądze, być efektywnym i jakością usług lub produkcji konkurować z innymi podmiotami. Gdy w służbach mundurowych obniżono wynagrodzenie za przebywanie na L-4 ze 100 proc. do 80 proc. to spowodowało nagłe masowe uzdrowienie. Najwyższy procentowy spadek liczby funkcjonariuszy przebywających na L-4 wystąpił w Biurze Ochrony Rządu – o 41 proc. W Policji odnotowano spadek o 21 proc., a w Państwowej Straży Pożarnej o 25 proc. To najdobitniej pokazuje, że warto z takich narzędzi korzystać.

Zachowania pracowników nie może zrozumieć też prezes „Portów Lotniczych”. - Czasami wydaje mi się, że ludzie za łatwo przyzwyczajają się do dobrego – dodaje Szpikowski. - Sposób wypłaty premii został pisemnie zaakceptowany przez wszystkie sześć związków zawodowych działających w PPL. Co więcej, jest to premia uznaniowa. Równie dobrze mogłaby być wyłącznie dla wybranych za specjalne wykazanie się w pracy. Tymczasem zgodziłem się ją przekazać dla wszystkich, a jedynym czego wymagam, to stawienie się w pracy! Jeżeli i to jest zbyt wygórowanym wymogiem, a dla części pracowników stanowi tak duży problem, że muszą się skarżyć w swojej niedoli w mediach to może należałoby się zastanowić od przyszłego roku nad zaprzestaniem wypłacania tej premii i urealnieniem wynagrodzenia do stawek rynkowych.