Ponad 40 proc. Polaków ma problemy z pieniędzmi. Nie zawsze starcza im do pierwszego

42 proc. Polaków czasami nie starcza pieniędzy do kolejnej wypłaty – wynika z badania Finansowy Barometr ING. To nie najgorszy wynik: średni odsetek w innych badanych krajach Europy jest wyższy. Co zatem robimy, gdy widzimy, że zaczyna nam nie starczać pieniędzy? Najczęściej wcale nie biegniemy od razu po pożyczkę. Zwykle (78% badanych) po prostu ograniczamy wydatki.

Brakuje ci pieniędzy? Nie śpiesz się z pożyczką

To, że nie staramy się za wszelką cenę żyć ponad stan, jest oczywiście podejściem rozsądnym. Jak zauważa w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego: „Pożyczki nie są złe. Warto czasem z nich korzystać, ale nie należy robić tego bezrefleksyjnie. Jeżeli nie dopina nam się budżet domowy, powinniśmy patrzeć też na stronę wydatkową i starać się te wydatki ograniczać”. Najlepiej regularnie je kontrolować. I Polacy tak robią – deklaruje to aż 94% respondentów. Niestety, zwykle jest to kontrola dosyć powierzchowna.

Świadome igreki i zety

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów finansowych, dobrze być świadomym konsumentem – kupować z głową. Wielu z nas się stara. „Podobnie jak inne narody Polacy ulegają spontanicznym decyzjom zakupowym, ponieważ tak jesteśmy zaprogramowani, tak próbują oddziaływać na nas sprzedawcy, którzy korzystają z wiedzy psychologów. Natomiast oczywiście na szczęście coraz większa jest świadomość nabywania, coraz więcej wiemy na temat produktów […]. Starsza generacja (generacja iksów) jest bardziej podatna na zakupy spontaniczne, ale młodsi (igreki i zety) już myślą, już analizują, już czytają, co jest zawarte w opisie produktów, z czego produkt jest wykonany” – mówi dr Monika Skorek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Prawie 3/4 Polaków ma oszczędności

Polacy lubią wydawać. Z drugiej strony nie jest nam obce także oszczędzanie. Jakiekolwiek oszczędności ma 71% z nas (a jeszcze kilka lat temu odsetek ten wynosił ok. 40%). I choć często nie są one zbyt duże, już połowie Polaków odłożone pieniądze zapewniają poczucie komfortu. Jeśli chodzi o osoby, które oszczędności nie mają, najczęściej przyczyną tego są zbyt małe zarobki (68%), ale drugi z kolei powód (11%) to… spontaniczne wydatki. I oczywiście, nie muszą być one niczym złym. Zawsze warto jednak zastanowić się na chłodno, czy dana rzecz faktycznie jest nam w tej chwili niezbędna – być może lepiej jest przeznaczyć pieniądze na coś potrzebniejszego, odłożyć je na koncie lub w coś zainwestowa