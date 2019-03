Szukasz pracy? Może ci pomóc sztuczna inteligencja

Czatbot rekrutacyjny to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które przeprowadza rozmowy z szukającymi pracy lub stażu i dobiera do nich pasujące oferty. Dzięki temu nie muszą oni przeglądać tych ofert samodzielnie. Pozwala to zaoszczędzić czasu, a często również nerwów. Z kolei firma korzystająca z takiego czatbota może przy jego pomocy łatwo wyselekcjonować odpowiednich kandydatów, z którymi skontaktuje się później w sprawie danej oferty pracy czy stażu.

Narzędzie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rozmowa trwa zwykle kilka minut. Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Jacek Krajewski, business development manager w Emplocity: „Czatbot może zapytać o doświadczenie zawodowe, umiejętności, oczekiwania finansowe. Tym samym znacznie oszczędza czas rekrutera na preselekcję […]. Ma on go więcej na to, w czym jest najlepszy, czyli prowadzenie rozmów bezpośrednich z kandydatami i badanie umiejętności miękkich”.

Z tego typu narzędzi korzystają zwłaszcza większe firmy, które mają duże potrzeby rekrutacyjne, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy przedsiębiorstwa z branży retail. „Coraz więcej firm, w tym instytucji finansowych, decyduje się na wdrożenie bota rekrutacyjnego. Co chwila dowiadujemy się o kolejnych wdrożeniach. Nasze z pewnością jest największe pod tym względem, że poszukujemy bardzo wielu kandydatów i jesteśmy liderem czy jedną z większych instytucji na rynku. Dotychczas obserwujemy zainteresowanie tym rozwiązaniem przede wszystkim osób młodych. Natomiast liczymy na to, że być może inni także będą mieli ochotę porozmawiać z czatbotem” – stwierdza Katarzyna Świątek, menedżerka Zespołu Doświadczeń Kandydata w PKO Banku Polskim.