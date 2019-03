Absencje chorobowe generują dla firm duże straty. Jak je zmniejszyć

Nie ma się co łudzić: niektórzy ludzie traktują pracę jako zło konieczne i od czasu do czasu udadzą, że coś im dolega – byle tylko nie pójść do pracy – niezależnie od tego, jak dobrze będzie funkcjonować firma. Wielu pracowników korzysta jednak z L4 tylko dlatego, że nie są odpowiednio zmotywowani przez pracodawcę do pracy bądź w przedsiębiorstwie występują jakieś problemy z jej organizacją.

„Procesy wewnątrz firmy są kluczowym czynnikiem kształtującym wskaźnik absencji. Mówimy tu o różnych rzeczach, od najprostszych, takich jak grafik pracy czy sposób przyznawania urlopów, przez bardziej skomplikowane, np. organizacja produkcji i sposób jej realizowania przez firmę, aż do strategicznie istotnych, m.in. delegowanie procesów do działów” – stwierdza w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Mikołaj Zając, prezes firmy Conperio.

Poziom absencji chorobowej w firmie można próbować zmniejszyć różnymi sposobami. Jednym z nich jest wprowadzenie dobrze skonstruowanego programu motywacyjnego mającego za podstawę system premiowy. „Ważna jest tutaj przede wszystkim wysokość tych premii. Z naszych audytów wynika, że premie niższe niż 7% podstawy wynagrodzenia nie są skuteczne. Dodatkowo taki system premii musi uwzględniać rodzaj problemu, z którym mierzy się dana firma. Jest to ważne, ponieważ system premiowy może oddziaływać tylko na niektóre rodzaje absencji, np. na absencję krótkoterminową” – zauważa Edyta Grajek-Mosiołek, koordynator procesów zarządzania absencją chorobową w firmie Conperio.

Pracodawca może przyznawać różne rodzaje premii. Są np. premie indywidualne i grupowe. Mamy również premie za dodatkową obecność w pracy. Ważne jest to, żeby pracownicy dokładnie wiedzieli, na jakich zasadach są te premie przyznawane i od czego zależy ich wysokość. Poza tym powinno się unikać wypłacania premii dopiero po dłuższym czasie – tracą one wówczas swój motywacyjny charakter. Dotyczy to zwłaszcza firm, w których występuje duża rotacja pracowników. Należy wreszcie pamiętać, żeby przy tworzeniu systemu premiowego uwzględnić specyfikę firmy oraz potrzeby pracowników.

Obecnie przyznawanie benefitów, choćby podstawowych, jest dość powszechne – niejako wymusza to na pracodawcach sytuacja na rynku pracy. Problem w tym, że nie zawsze są one dostosowane do potrzeb, wskutek czego pracownicy z nich nie korzystają. Nie spełniają one rzecz jasna wówczas swojej funkcji – są nieużyteczne. Czasami świadczenia mogą nie przynosić spodziewanych efektów także z jakichś innych powodów. Dlatego też, aby ustalić, czy premie dla pracowników będą odpowiednim rozwiązaniem problemu absencji chorobowej w firmie, warto przeprowadzić kompleksowy audyt i badanie struktury tej absencji.