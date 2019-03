Chcesz wziąć auto w leasing? A zastanawiałeś się, co będzie, jeśli ulegnie ono zniszczeniu

Polacy coraz bardziej przekonują się do leasingu. Według danych Związku Polskiego Leasingu w 2018 r. nasza branża leasingowa sfinalizowała transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł. W porównaniu do 2017 r. jest to wzrost o 21,8%. 99% klientów firm leasingowych to klienci biznesowi. Zwykle biorą oni w leasing pojazdy osobowe oraz dostawcze i ciężarowe do 3,5 t (48,4%). Większość osób, rozpatrując oferty, zwraca uwagę głównie na cenę. Mało kto interesuje się natomiast np. tym, co będzie, jeśli przedmiot leasingu zostanie zniszczony lub skradziony.

„Cena oczywiście odgrywa bardzo ważną rolę w wyborze oferty, ale prócz niej powinniśmy się skupić na aspektach bezpieczeństwa. W analizach nie można pomijać np. założenia, że w trakcie leasingu samochód może ulec całkowitemu uszkodzeniu. Umowa leasingu w takim przypadku wygasa, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela może być niższe od sumy opłat, których oczekuje finansujący” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl dr Sebastian Łukaszewski z Mojebankowanie.pl, portalu realizującego badanie Instytucja Roku, w ramach którego zbadano ostatnio, jak banki obsługują klientów zainteresowanych leasingiem. Jest zatem ryzyko, że gdy auto (lub inny przedmiot, którego dotyczy umowa) zostanie zniszczone lub skradzione, klient będzie musiał ponieść dodatkowe koszty. Można ich jednak uniknąć – dzięki ubezpieczeniu GAP. Jak informuje Krzysztof Kozak, dyrektor ds. sprzedaży bankowej w Santander Leasing: „Jest ono ubezpieczeniem dodatkowym, uzupełnieniem ubezpieczenia komunikacyjnego. Pozwala zabezpieczyć stratę finansową wynikającą z kradzieży bądź zniszczenia przedmiotu leasingu […], nawet do 100% wartości przedmiotu z faktury zakupowej. GAP-em możemy objąć zarówno przedmioty nowe, jak i używane – pojazdy i maszyny, w tym samochody osobowe, ciężarowe, motocykle czy ciągniki siodłowe”. Nie wszyscy klienci zdają sobie jednak sprawę z tego, że coś takiego jak ubezpieczenie GAP w ogóle istnieje. I tu pojawia się pewien problem. Ze wspomnianego badania wynika bowiem, że prawie połowa doradców bankowych, chociaż ma ubezpieczenie GAP w ofercie, nie informuje o nim klientów. Co więcej, 80% doradców dopytanych o to ubezpieczenie nie jest w stanie podać jego szczegółów…