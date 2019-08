Robienie własnych przetworów wynika nie tylko z chęci oszczędzania

Głównie na wsi

Przetwory robi 85% mieszkańców wsi i 63% mieszkańców miast. 3/4 badanych wykorzystuje własne plony, pochodzące z działek, sadów czy pól. Tylko 40% ankietowanych używa składników kupionych w sklepie, na bazarze bądź na targowisku.

Ogórki przed konfiturami

Co przygotowujemy najczęściej? Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Karolina Łuczak, kierownik biura prasowego i komunikacji wewnętrznej w Provident Polska: „W tym roku zdecydowanie prym wiodą ogórki kiszone. 80% badanych, którzy decydują się na przygotowanie przetworów, będzie przygotowywać właśnie kiszone ogórki. Zaraz po nich są konfitury, dżemy i wszelkie tego typu słodkie rzeczy. Trzecią najpopularniejszą kategorią są syropy, soki, kompoty. Czwartą – co zaskakujące – nalewki”.

Różne powody

Powodów, dla których Polacy tak chętnie robią przetwory, jest kilka. Po pierwsze wynika to z tego, że cenimy sobie domowe smaki. Po drugie – że stawiamy na zdrowy styl życia i przywiązujemy dużą wagę do tego, co jemy. Dla wielu ludzi robienie przetworów jest też elementem rodzinnej tradycji, którą chcą oni kultywować. Poza tym część osób pragnie w ten sposób oszczędzić na przyszłych wydatkach.