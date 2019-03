DSF Kickboxing Challenge 21: Nieroda vs Pietrzykowska

Królowa polskiego kickboxingu, Iwona Nieroda (15-0) znalazła odważną, która postanowiła spróbować sięgnąć po jej koronę. Podopieczna Jerzego Pilarza z klubu UKS Diament Pstrągawa i reprezentantka Polski przyjęła wyzwanie, jakie rzuciła jej inna członkini kadry narodowej kickboxingu, Ewa Pietrzykowska (1-0) z warszawskiej Palestry. Starcie dwóch pięknych i niebezpiecznych Pań uświetni galę DSF Kickboxing Challenge 21: Śląskie Tąpniecie 2 w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Mysłowicach już 30 marca.

Podopieczna Jerzego Pilarza pokonała w debiucie w organizacji reprezentantkę Austrii, Yael Yvon podczas DSF 16: Śląskie Tąpnięcie, z którą mierzyła się wcześniej na turniejach amatorskich. Po raz drugi fighterka UKSu Diament Pstrągawa pojawiła się w ringu na DSF 18 w Ząbkach, gdzie rozprawiła się z reprezentującą Białoruś, Volhą Zhurauskayą. Obydwie walki zakończyły się po upływie regulaminowego czasu i o wyniku zadecydowali sędziowie. Nieroda to jedna z najlepszych polskich kickbokserek ostatnich lat. Reprezentantka Polski ma na koncie niezliczone tytuły mistrzyni Polski, mistrzostwo Europy i świata, a także liczne triumfy na pucharach Polski, Europy i świata. Ponadto Nieroda to zawodowa mistrzyni świata kickboxingu w formule low kick. Po odejściu Doroty Godziny na sportową emeryturę, reprezentująca powiat strzyżowski Nieroda stała się najjaśniej świecącym diamentem kobiecej dywizji DSF Kickboxing Challenge. Tym samym fani szybko zapomnieli o podopiecznej Piotra Siegoczyńskiego, a dziury w ich sercach po zakończeniu kariery przez Godzinę szybko wypełniła Iwona Nieroda. Teraz ręce w kierunku dzierżonego przez podopieczną Jerzego Pilarza berła wyciąga przedstawicielka młodego pokolenia.

Podopieczna Łukasza Roli z warszawskiej Palestry, Ewa Pietrzykowska podpisała kontrakt z DSF Kickboxing Challenge podczas pamiętnej konferencji prasowej, kiedy organizacja przedstawiła swoją "Parszywą Dwunastkę". Studentka Uniwersytetu Warszawskiego stoczyła jak do tej pory jedną zawodową walkę w kickboxingu. Podczas gali DSF: Liberator, która miała miejsce 1 września zeszłego roku, Pietrzykowska pokonała cenioną Gretę Giedraityte z Litwy. Był to solidny test dla reprezentantki Polski, bowiem Litwinka miała już kilka walk zawodowych na koncie, w tym zwycięstwo na gali DSF Kickboxing Challenge 15: Bastion Chwały. Niech nikogo nie zwiedzie jedna walka w rekordzie zawodowym Pietrzykowskiej. To wielokrotna mistrzyni Polski, członkini kadry narodowej oraz medalistka imprez międzynarodowych w kickboxingu. Pojedynek z Iwoną Nierodą to wielkie wyzwanie i mimo, że Pietrzykowska jest skazywana na sromotną porażkę w starciu z fighterką z Podkarpacia, to ma zamiar sprawić niespodziankę.

Bilety na galę DSF 21: Śląskie Tąpnięcie 2 do nabycia za pośrednictwem stron: DSFTicket.com oraz www.eventim.pl. Transmisję z gali przeprowadzi telewizja TVP Sport oraz strona sport.tvp.pl. Start gali o godzinie 19:00. ZAPRASZAMY!!!

Walka wieczoru:

Pojedynek o pas w wadze średniej:

-81 kg: Kamil Jenel (Paco Team Katowice) vs TBA*

-75 kg: Michał Ronkiewicz (Gym Fight Wrocław) vs Maciej 'Irokez' Jewtuszko (Berserker's Team Szczecin)

-56 kg: Ewa Pietrzykowska (Palestra Warszawa) vs Iwona Nieroda (UKS Diament Pstrągawa)

Ćwierćfinały turnieju wagi ciężkiej:

+95 kg: Michał Turyński (Polska) vs Ivan Bartek (Słowacja)

+95 kg Georgij Fibich (Czechy) vs Danil Shatalov (Rosja)

* - rywal Kamila Jenela zostanie ogłoszony w najbliższym czasie