DSF Kickboxing Challenge 21: Jewtuszko vs Ronkiewicz

Chętnych do walki z Maciejem ‘Irokezem’ Jewtuszko (3-0) nie brakowało. Szczeciński fighter mógł przebierać w potencjalnych rywalach na DSF 21: Śląskie Tąpniecie 2 jak w ulęgałkach, jednak wybór padł na cenionego Michała Ronkiewicza (5-5). Pierwsze starcie słowne za nami, czas słowa odstawić na bok, a na DSF 21 w ringu przemówią pięści.

Szczeciński strażak do tej pory stoczył trzy walki w formułach uderzanych, trzykrotnie wychodząc z nich jako zwycięzca. ‘Irokez’ zaczynał od walk w Muay Thai podczas słynnych gal Iron Fist, na których zaczynał swoją zawodową karierę. To właśnie dzięki walkom w tej organizacji trafił później do World Extreme Cagefigting (WEC) i Ultimate Fighting Championhsip (UFC). W tej pierwszej stoczył jeden pojedynek, nokautując mistrza Muay Thai, Anthony’ego Njokuaniego i zgarniając przy okazji bonus za nokaut wieczoru. Po wchłonięciu organizacji WEC przez UFC, Jewtuszko zmienił organizację, w której stoczył jeden pojedynek. Niestety przegrał z Brytyjczykiem, Curtem Warburtonem i opuścił szeregi najlepszej zawodowej ligi MMA na świecie. Szczecinianin trafił później do KSW, gdzie został mistrzem wagi lekkiej i rywalizował z takimi sławami jak: legenda polskiego MMA, Krzysztof Kułak, były mistrz wagi piórkowej KSW, Artur Sowiński oraz Kamil Szymuszowski. Podczas pamiętnej konferencji prasowej, na której organizacja DSF Kickboxing Challenge ogłosiła podpisanie kontraktu z ‘Parszywą Dwunastką’ polskiego kickboxingu, ogłoszono również podpisanie kontraktu przez Jewtuszkę. Podopieczny Piotra Bagińskiego nie musiał zbyt długo czekać na debiut w federacji prowadzonej przez Marka Tkaczyńskiego i Sławomira Dubę. Podczas DSF 15: Bastion Chwały po ponad 10-ciu latach przerwy Jewtuszko powrócił do formuł uderzanych. Strażak ze Szczecina pokonał mistrza świata kickboxingu w formule full-contact, Roberta Krasonia z Piotrkowa Trybunalskiego. Tym samym po blisko dekadzie od ostatniej walki, kiedy na gali iron Fist pokonał przed czasem Łukasza Milewskiego, zdobywając tym samym pas zawodowego mistrza Polski Muay Thai organizacji, WBMF, Szczecinianin powrócił do sportu, który był jego pierwszą miłością.

Podopieczny legendarnego Rafała Petertila z klubu Gym Fight Wrocław. Zawodnik trenujący w stolicy dolnego śląska w ostatniej walce spotkał się z doświadczonym Maksem Spadarenką z Białorusi. Polak postawił jednak białoruskiej gwieździe solidny opór i dopiero po dogrywce sędziowie wskazali zwycięstwo zawodnika organizacji King of Kings. Ronkiewicz, który podobnie jak Jewtuszko podpisał kontrakt na tej samej konferencji prasowej, zadebiutował w organizacji podczas DSF 16: Śląskie Tąpnięcie, kiedy to rozprawił się z cenionym Rumunem, Adrianem Mitu. Podopieczny Rafała Petertila jeszcze przed podpisaniem kontraktu z organizacją DSF Kickboxing Challenge walczył min. z pretendentem do pasa mistrza DSFu w wadze do 75 kg, Piotrem Sokołem. Dodatkowo warto wspomnieć o rozlicznych sukcesach, jakie Ronkiewicz odnosił na ringach amatorskich, na któych dorobił się solidnej kolekcji medali z imprez krajowych i międzynarodowych.

Podczas studia prowadzonego przez redaktora Bogusława Soleckiego na DSF 20 w Krakowie obydwaj starli się ze sobą słownie. Maciej Jewtuszko z szacunkiem wypowiadał się o swoim rywalu i zapowiedział solidne przygotowania, w których będą brali udział młodzi sparingpartnerzy. Zapowiada się więc prawdziwy pojedynek, w której piszczele obydwu będą trzeszczeć, a hala w Mysłowicach poczuje atmosferę światowego poziomu kickboxingu.

Bilety na galę DSF 21: Śląskie Tąpnięcie 2 do nabycia za pośrednictwem stron: DSFTicket.com oraz www.eventim.pl. Transmisję z gali przeprowadzi telewizja TVP Sport oraz strona sport.tvp.pl. Start gali o godzinie 19:00. ZAPRASZAMY!!!

Walka wieczoru:

Pojedynek o pas w wadze średniej:

-81 kg: Kamil Jenel (Paco Team Katowice) vs TBA*

-75 kg: Michał Ronkiewicz (Gym Fight Wrocław) vs Maciej 'Irokez' Jewtuszko (Berserker's Team Szczecin)

-56 kg: Ewa Pietrzykowska (Palestra Warszawa) vs Iwona Nieroda (UKS Diament Pstrągawa)

Ćwierćfinały turnieju wagi ciężkiej:

+95 kg: Michał Turyński (Polska) vs Ivan Bartek (Słowacja)

+95 kg Georgij Fibich (Czechy) vs Danil Shatalov (Rosja)

* - rywal Kamila Jenela zostanie ogłoszony w najbliższym czasie