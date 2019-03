Prawdziwe trzęsienie ziemi zaplanowała organizacja DSF Kickboxing Challenge na galę w Mysłowicach.

W walce wieczoru mistrz DSF Kickboxing Challenge w wadze do 81 kg, Kamil Jenel podejmie wyzwanie rzucone przez francuskiego mistrza świata Muay Thai, Yohana Lidona. Polak po wyczyszczeniu swojej kategorii wagowej w kraju postanowił rzucić wyzwanie najlepszym zawodnikom na świecie, a pierwszy na liście jest reprezentant trójkolorowych. Jenel dał najlepszą walkę polskiego kickboxingu w 2017 roku i najlepszą rundę 2018 roku. Podopieczny Witolda Kostki poszuka nominacji w kategorii nokaut roku na gali w Mysłowicach, a obóz przygotowawczy w Tajlandii przygotował ‘Lidera’ na sztuczki, jakie ma w rękawie Francuz.

Najpiękniejsze starcie polskiego kickboxingu zwiastuje ogromne emocje. Uznawana za jedną z najlepszych fighterek w Polsce, Iwona Nieroda będzie broniła swojego statusu w pojedynku z młodą i ambitną Ewą Pietrzykowską. Według zawodniczki warszawskiej Palestry nadszedł czas na rządy nowej generacji i wzorem mistrza DSF Kickboxing Challenge, Andrzeja Gielaty, podopieczna Łukasza Roli ma zamiar odebrać palmę pierwszeństwa w kobiecym kickboxingu Iwonie Nierodzie. Trenująca w Diamencie Pstrągawa Nieroda ani myśli ustąpić miejsca młodej fighterce, uważając że teraz jest jej czas, który jeszcze nie minął. Za pewnik możemy brać tylko, że będzie to ringowa wojna, na najwyższym poziomie technicznym, poparta charakterystyczną dla kobiet zawziętością.

Nadszedł czas, by zweryfikować umiejętności weterana UFC, Macieja Jewtuszko. Strażak ze Szczecina spotka się z ogniem, jaki nosi w swoim walecznym sercu Michał Ronkiewicz. Podopieczny Rafała Petertila po stawieniu oporu doskonałemu Maksowi Spadarenko z Białorusi nie zwalnia tempa. Trenujący we Wrocławiu kickboxer marzy o skalpie, jaki zedrze z głowy byłego mistrza KSW w wadze lekkiej. Szczeciński strażak wykorzysta cały swój arsenał, by ugasić bojowe zapędy trenującego pod okiem legendy polskiego kickboxingu młokosa. W tej wojnie żywiołów, zwycięzca może być tylko jeden.

W półfinałach turnieju wagi ciężkiej DSF Kickboxing Challenge wciąż pozostały dwa miejsca. Czołowy polski kickboxer, Michał Turyński chce wykonać pierwszy krok w kierunku walki z mistrzem królewskiej kategorii. Na drodze Wrocławianina stanie słowacki wojownik, Ivan Bartek. Jeden i drugi mają dużo do udowodnienia. Turyński chce zatrzeć po sobie złe wrażenie po stracie pasa zawodowego mistrza świata, natomiast Słowak chciałby w końcu odnieść zawodowe zwycięstwo na naszej ziemi. Grzmoty nie będą sypały się z nieba, a z rąk i nóg obydwu zawodników. Dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, a żaden z nich nie wyobraża sobie innego scenariusza, niż efektowne zwycięstwo w pierwszej rundzie turnieju.

Nokaut będzie wisiał w powietrzu od pierwszej sekundy walki Czecha, Georgija Fibicha i Rosjanina, Danila Shatalova. Uczestnicy turnieju wagi ciężkiej mają w rękach i nogach atuty, by zakończyć walkę przed czasem. Uznawany za czarnego konia turnieju Fibich poszuka skończenia przez techniki po obrocie ale będzie musiał uważać na morderczą lewą rękę fightera z Sankt Petersburga. Wspomniana lewa ręka zapewniła Rosjaninowi nominację do nokautu roku w swojej ojczyźnie. Shatalov będzie chciał godnie zaprezentować swój kraj, po tym jak z rywalizacji wycofał się jego klubowy kolega, Kiril Kornilov. To może być walka roku, a akcje zwycięzcy znacznie wzrosną. Pojedynek Fibich vs Shatalov jest z rodzaju tych, w których mrugnięcie może kosztować wiktorię.

Na DSF 21: Śląskie Tąpnięcie 2 znów zobaczymy walkę Muay Thai. W formule dla najtwardszych wojowników Mateusz Kucharski i Łukasz Kubiak skrzyżują rękawice, by wyłonić silniejszy charakter. Pięści, stopy, kolana i łokcie, łącznie osiem części ciała będzie do dyspozycji każdego z wojowników, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Po raz pierwszy w Polsce na gali DSF Kickboxing Challenge zaprezentuje się ten, któremu swoją wiedzę przekazuje legendarny Łukasz Jarosz. Młody Bartosz Domalik w końcu doczeka się walki w ringu DSF Kickboxing Challenge w kraju. Po fenomenalnym występie na Ukrainie, przyszedł czas, by góral namieszał na Śląsku. Wystarczy powiedzieć, że Domalik pokonał w rywalizacji amatorskiej pretendenta do mistrzowskiego pasa dywizji do 75 kg, Piotra Sokoła. Czy trzeba lepszej rekomendacji?

Bilety na galę DSF 21: Śląskie Tąpnięcie 2 do nabycia za pośrednictwem stron: DSFTicket.com oraz www.eventim.pl. Transmisję z gali przeprowadzi telewizja TVP Sport oraz strona sport.tvp.pl. Start gali o godzinie 19:00. ZAPRASZAMY!!!

Przed Walki PRO3x3min

Mateusz Jagielski (Polska) vs Anton Otverchenko (Ukraina) K1-65 kg3x3min

Damian Pająk (Polska) vs Serhii Kravchenko (Ukraina)K1,-75 kg3x3min

Walki PRO3x3min

Bartłomiej Domalik (Polska) vs Oleksii Lubchenko (Ukraina) K1,-81 kg3x3min

Remigiusz Smoliński (Polska) vs Brice Kombou (Kamerun) K1, +91 kg 3x3min

Iwona Nieroda (Polska) vs Ewa Pietrzykowska (Polska) K1, -56 kg 3x3min

Turniej wagi ciężkiej:

Georgij Fibich (Czechy) vs Danil Shatalov (Rosja.) K1, +91 kg 3x3min

Michał Turyński (Polska) vs Ivan Bartek (Słowacja) K1, +91 kg 3x3min

Main Event - Walki Wieczoru