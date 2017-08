Katarzyna Bujakiewicz: Mam dietetyka, z którym konsultuję dietę całej rodziny

Jakie najczęściej popełniamy grzechy żywieniowe? Tygodnik „Wprost” w oparciu o opinie ekspertów punktuje najpoważniejsze błędy i radzi, czego unikać, a jakie produkty wybierać, by zadbać o zdrowie własne i swoich dzieci.

Jak żywi się rodzina Katarzyny Bujakiewicz?

Mam dietetyka, z którym konsultuję dietę całej rodziny. Moja córka Ola doskonale wie, że chipsy to niezdrowa przekąska. Widzi dzieci z nadwagą i wyciąga wnioski. Ze zdrowych przekąsek podaję jej głównie bakalie. Nauczyłam ją tych smaków, kiedy była malutka, i teraz sama prosi o te produkty. Jeśli już kupuję słodycze, to te bez cukru i żelatyny. Poza tym w domu królują warzywa i ryby. Oczywiście, trzeba zachować zdrowy rozsadek. Może się zdarzyć, że na urodzinach kolegi czy w przedszkolu dziecko spróbuje słodyczy. Ważne, żeby przekazać mu zamiłowanie do zdrowego jedzenia i wrażliwość na świat. Dzięki temu nawet jak kiedyś chwilowo oszaleją na punkcie fast foodów, to później wrócą do zdrowych nawyków.

