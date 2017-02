Wiadomo, o co ZNP chce zapytać w referendum ws. reformy oświaty. Rozpoczęto zbiórkę podpisów

We wtorek 31 stycznia ZNP opublikowało szczegóły dotyczące planowanego referendum w sprawie reformy systemu kształcenia. "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?" – na takie pytanie odpowiedzą Polacy, jeśli organizatorom akcji uda się zebrać wystarczającą ilość podpisów, by doprowadzić do referendum.