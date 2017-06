Gdzie najlepiej studiować? Jest nowy ranking uczelni wyższych

Na pierwszym miejscu Rankingu Uczelni Akademickich znalazły się ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, przy czym UW uzyskał 100 proc. we wskaźniku rankingowym, zaś UJ 99,9 proc. Jednak - jak poinformowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" - zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,1 punktu procentowego, są klasyfikowane ex aequo. Trzecie miejsce w Rankingu zajęła Politechnika Warszawska (86 proc.), która awansowała do pierwszej trójki rankingu z zajmowanego w ubiegłym roku czwartego miejsca.

W pierwszej piątce rankingu znalazły się również sklasyfikowane ex aequo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (82,2 proc.) i Politechnika Wrocławska (82,1 proc). W najlepszej dziesiątce uczelni uplasowały się jeszcze: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (77,5 proc.), Uniwersytet Wrocławski (73,7 proc.), Gdański Uniwersytet Medyczny (68,2 proc.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (66,4 proc.), Politechnika Gdańska (65,1 proc.) i Warszawski Uniwersytet Medyczny (65 proc.)

Najlepsze uczelnie niepubliczne

W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich zwyciężyła, podobnie jak w poprzednich latach, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ze wskaźnikiem 100 proc. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet SWPS (79 proc.), na trzecie natomiast awansowała Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (73,5 proc.). W najlepszej piątce znalazły się też: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (67,5 proc.) i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (59,4 proc.).

Najlepsze Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe

W Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych pierwsze miejsce zajęła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (100 proc.). Na kolejnych pozycjach znalazły się: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu (84,5 proc.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (po 83,7 proc.).

Gdzie na nauki medyczne?

Wśród uczelni medycznych zwyciężyło Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś wśród uczelni ekonomicznych - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Miano najlepszej uczelni rolniczej wywalczył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, najlepszej akademii wychowania fizycznego - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a najlepszej uczelni pedagogicznej - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Oprócz tego, jak co roku przyznane zostały nagrody specjalne Awans 2017 dla uczelni, które zanotowały największy skok w rankingach. W grupie uczelni akademickich nagrodę otrzymała Politechnika Gdańska, która awansowała o pięć miejsc (z 15. na 10.). Natomiast wśród niepublicznych uczelni magisterskich wyróżniono Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która również awansowała o pięć miejsc (z 10. na 5.).

Kryteria

Zestawienie przygotowano w oparciu o kryteria takie jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie. Autorzy rankingu podkreślają, że w tym roku po raz pierwszy zastosowano dwa nowe, ważne wskaźniki. Jednym z nich jest wskaźnik przygotowany w oparciu o badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" przeprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o dane ZUS. Z kolei wskaźnik "Jakość przyjętych na studia" mierzony jest m.in. wynikami egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2016 podjęły studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych w danej jednostce. Szczegółowe wyniki rankingu są dostępne na stronie: www.ranking.perspektywy.pl