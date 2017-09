Schetyna pisze do nauczycieli. Obiecuje, że gdy PO wróci do władzy, „przywróci szacunek i godność”

1 września w Polsce zwykle rozpoczyna się rok szkolny (w tym roku wyjątkowo, gdyż 4 września), który w roku 2017 jest pierwszym, gdy w życie zaczynają wchodzić zmiany zawarte w reformie autorstwa ministerstwa edukacji. Nastąpi powrót do 4-letniego liceum i 8-letniej szkoły podstawowej. To też pierwszy rok, gdy żaden uczeń nie zostanie przyjęty do gimnazjum, ponieważ te są wygaszane i za dwa lata przestaną funkcjonować.

Wśród krytyków tej reformy jest m.in. Platforma Obywatelska, której przewodniczy Grzegorz Schetyna. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym wystosował on list do nauczycieli w kraju. Na początku pisma polityk wykazywał, że w ostatnich latach „polska edukacja była do niedawna powodem do dumy i podziwu” i chce za to podziękować pedagogom.

„ Niestety nie wszyscy rozumieją czego nowoczesna edukacja – dla dobra dzieci – potrzebuje. Dzisiaj rządzący nie rozumieją, że środowiska nauczycielskie należy wspierać, a nie im przeszkadzać. Z głębokim żalem patrzymy na brak poszanowania dla ciężkiej pracy i osiągnięć nauczycieli, na marnotrawienie pieniędzy, na likwidację gimnazjów i zwalnianie tysięcy nauczycieli, na niszczenie polskiej szkoły ” – pisze w liście Schetyna. Lider PO krytykuje też inne zmiany, które idą wraz z reformą edukacji, np. te dotyczące programu nauczania.