Prestiżowe stypendium dla studenta z Polski. Ufundował je król Arabii Saudyjskiej

Stypendium badawcze zostało ufundowane przez króla Arabii Saudyjskiej będzie przeznaczone na realizację projektu związanego z chorobami nowotworowymi pt.: „Why it is so difficult to find potent drugs against cancer? – decoding the druggability of molecular target”. Projekt będzie realizowany pod kierunkiem naukowca z zakresu biochemii białka doktora Łukasza Jaremko na Uniwersytecie Nauki i Techniki Króla Abdullaha (King Abdullah University of Science and Technology) w Arabii Saudyjskiej. Nie jest to wyróżnienie nadawane przez uczelnię, czy władze państwowe.

Stypendium, które otrzymał Maciej Noga, gwarantuje studentowi comiesięczne dofinansowanie w kwocie 1000$, zakwaterowanie w akademiku, zwrot kosztów podróży do i z miejsca zamieszkania do uczelni, a także pokrywa ubezpieczenie.

Saudyjska uczelnia

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) to prywatna uczelnia wyższa oferująca kształcenie z zakresu nowych technologii. Została założona w 2009 roku przez Króla Arabii Saudyjskiej – Abdullaha bin Abdulaziz Al Sauda. W skład uczelni wchodzą trzy wydziały: Biological and Environmental Science and Engineering Division; Computer, Electrical, and Mathematical Science and Engineering; Physical Science and Engineering.

Czytaj także:

„100 na 100”, Lotto przyzna stypendia 100 studentom