Kolejne podwyżki dla nauczycieli. MEN podało termin

„W budżecie państwa zostały zapewnione dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń – w 2018 roku to ok. 1,2 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano na ten cel dodatkowo ok. 2,8 mld zł. Warto dodać, że w 2017 roku, po raz pierwszy od 2012 r. zostały zwaloryzowane wynagrodzenia nauczycieli, przeznaczono na to kwotę 418 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W sumie od 1 kwietnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. r. pensje nauczycieli wzrosną o 10,35 proc., a docelowo o 15,8 proc. – podkreślił resort „Minister edukacji narodowej wykazuje szczególną troskę o jak najlepsze warunki prowadzenia otwartego i efektywnego dialogu z przedstawicielami reprezentatywnych oświatowych związków zawodowych. Warunki pracy nauczycieli oraz ich wynagrodzenie są priorytetem działań podejmowanych przez MEN” – czytamy także.

W materiale zwrócono także uwagę, że system finansowania oświaty w tym wynagrodzeń nauczycieli wymaga zmiany. „Podzielamy ten postulat strony związkowej, że obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zmian. Także system wynagradzania nauczycieli należy zmodernizować i stworzyć z niego prawdziwy mechanizm motywacyjny, zachęcający do pracy w szkole najlepszych nauczycieli. Jesteśmy gotowi do pracy nad modyfikacją zasad finansowania oświaty oraz wynagrodzeń nauczycieli. Pierwsze projekty były omawiane podczas wcześniejszego etapu prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na wniosek organizacji samorządowych powyższe kwestie pozostawiliśmy do uregulowania w późniejszym terminie. W uzgodnieniu z ministrem finansów, kolejne szczegółowe analizy kierunku modyfikacji są zaplanowane do dalszych prac zespołu. Liczymy na propozycje systemowych rozwiązań w tym zakresie ze strony przedstawicieli związków zawodowych” – czytamy także.

Czytaj także:

500 plus dla rodzin z pierwszym dzieckiem? Joanna Schmidt przedstawia argumenty