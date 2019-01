Wiadomo już, kiedy uczniowie z „podwójnego rocznika” poznają wyniki rekrutacji

Mazowiecki Kurator Oświaty opublikował dziś harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I st., a także do szkół dla dorosłych i policealnych. Zgodnie z nim kandydaci do liceów, techników i szkół branżowych I st., które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego, będą mieli czas na złożenie w wybranych szkołach dokumentów od 13 do 20 maja br. Osoby te będą następnie zobligowane do uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły – podstawowej bądź gimnazjalnej – między 21 a 28 czerwca.

Z kolei szkoła będzie miała czas na zweryfikowanie złożonych wniosków i dokumentów do 15 lipca, bo na 16 lipca na godzinę 12 planowane jest podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Od tego momentu do 24 lipca do godziny 10 przyjęci do szkół uczniowie będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia, składając w wybranej szkole oryginały dokumentów. Ostateczne listy przyjętych zostaną ogłoszone 25 lipca o godzinie 12.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym uzupełniającej, pobrać można ze strony kuratorium.

W Warszawie będzie można złożyć papiery do dowolnej liczby szkół średnich

Dla uczniów z tzw. podwójnego rocznika,którzy wybierają się do warszawskich szkół średnich, zmieni się jeszcze jedna ważna rzecz. Jak poinformowała niedawno Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st.Warszawy, tegoroczni absolwenci ósmych klas i gimnazjów będą mogli składać dokumenty do dowolnej liczby szkół średnich, a w nich - do dowolnej liczby oddziałów.

- Jeśli kandydatowi zabraknie punktów, by dostać się do placówki, którą wskazał na początku swojej listy, będzie miał możliwość zakwalifikowania się do szkoły, którą wybrał na dalszej pozycji - wyjaśniła Kaznowska.

Dzięki temu w rekrutacji zasadniczej warszawskie szkoły będą mogły przyjąć znacznie większą liczbę kandydatów niż gdyby pozostawić ograniczenia (w zeszłym roku absolwenci gimnazjów mogli złożyć dokumenty do maksymalnie ośmiu szkół średnich).