Wiadomo już, kiedy uczniowie z „podwójnego rocznika” poznają wyniki rekrutacji

Mazowiecki Kurator Oświaty opublikował dziś harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I st., a także do szkół dla dorosłych i policealnych.

Z zarządzenia z dnia 29 stycznia br. wynika, że kandydaci do liceów, techników i szkół branżowych I st., które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego, będą mieli czas na złożenie w wybranych szkołach dokumentów od 13 do 20 maja br. Osoby te będą następnie zobligowane do uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły – podstawowej bądź gimnazjalnej – między 21 a 28 czerwca. Z kolei szkoła będzie miała czas na zweryfikowanie złożonych wniosków i dokumentów do 15 lipca, bo na 16 lipca na godzinę 12 planowane jest podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Od tego momentu do 24 lipca do godziny 10 przyjęci do szkół uczniowie będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia, składając w wybranej szkole oryginały dokumentów. Ostateczne listy przyjętych zostaną ogłoszone 25 lipca o godzinie 12.

Dodatkowe terminy dla klas sportowych i dwujęzycznych

W przypadku kandydatów do mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi, próby sprawności fizycznej odbędą się między 21 a 24 maja. Ich wynik znany będzie 7 czerwca do godziny 15. W harmonogramie przewidziany jest też dodatkowy termin prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie – to 24 i 25 czerwca. Wynik tej próby znany będzie 26 czerwca.

Dla kandydatów do klas dwujęzycznych i międzynarodowych przewidziano sprawdziany kompetencji językowych, które odbędą się między 24 a 30 maja, w zależności od wybranego języka. I tak: w przypadku angielskiego dla gimnazjalistów będzie to 31 maja, dla ośmioklasistów 27. Egzamin z języka rosyjskiego odbędzie się 24 maja, z francuskiego – 28 maja, niemieckiego – 29 maja, a hiszpańskiego – 30 maja. Wyniki tych testów uczniowie poznają 7 czerwca do godziny 15. Przewidziano również dodatkowy termin dla sprawdzianów kompetencji językowych - 24 i 25 czerwca - dla uczniów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie. Ich wynik znany będzie 26 czerwca o godzinie 10.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym uzupełniającej, pobrać można ze strony kuratorium.

