What’s Next Meeting: Otwarte spotkanie z przyszłością

W dniach 30-31 marca w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się jeden z największych młodzieżowych eventów w 2019. Pierwsza edycja What’s Next Meeting odpowiada na aktualny problem społeczny, jakim jest zagubienie młodzieży wśród potencjalnych dróg kariery oraz niepewność przy wyborze własnej ścieżki rozwoju.

Tematyka konferencji to zatem przede wszystkim rozwój osobisty, alternatywna edukacja, studia, nowe technologie w biznesie, media społecznościowe oraz rynek pracy w XXI wieku.

Kuba Piwowar (Google) rozprawi się z tematem “Humanistyka vs Nauki Ścisłe”, eksperci HR z PKO wytłumaczą, co warto robić, by dostać wymarzoną pracę i nie polec na rozmowie rekrutacyjnej, Mateusz Konieczny poprowadzi warsztat z zakresu zarządzania finansami i własnym budżetem. To tylko niektóre z tematów, które poruszamy.

W konferencji “od młodych, dla młodych” wezmą udział także laureaci prestiżowych nagród Forbesa. Nazwiska najbardziej utalentowanych młodych przedsiębiorców z listy “25 under 25” pojawią się także w agendzie What’s Next Meeting. Porozmawiamy z nimi o działalności społecznej i tym, jak może przysłużyć się ona nam samym.

What’s Next Meeting to nie tylko zastrzyk wiedzy, ale także dyskusje na forum. W panelu edukacyjnym porozmawiamy o studiach za granicą, nowoczesnym podejściu do edukacji i projektach, w jakie warto się angażować.O swoich doświadczeniach opowiedzą Weronika Zimna (wyróżniona przez Forbes, w wieku 19 lat trafiła na listę Forbes “25 under 25” za swoją działalność w zakresie popularyzowania edukacji alternatywnej), laureat plebiscytu “BAS Top People Project” - Grzegorz Nawrocki, absolwentka Priceton University Agata Foryciarz oraz Olivia Drost (absolwentka LSE, korespondentka Onetu, stypendystka w indonezyjskim CNN).

Konferencję What’s Next Meeting organizuje grupa uczniów warszawskich liceów, przy wsparciu partnerów strategicznych - Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji Młodej Nauki.