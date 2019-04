Co z egzaminami gimnazjalnymi? Dyrektorzy robią co mogą, by zapewnić egzaminatorów

Pomimo strajku, dyrektorzy szkół robią co mogą, by przeprowadzić egzaminy. – Jeżeli ten egzamin się odbędzie, to tak naprawdę dzięki dyrektorom, oczywiście nauczycielom, którzy zdecydują się na to, żeby być w tych komisjach i pracować, dlatego, że cały czas myślą o swoich uczniach. To wszystko, co robimy, robimy tylko i wyłącznie dla naszych uczniów i ich rodziców. Absolutnie nie dla pani minister, nie dla rządu – mówi Grażyna Wojdyła, dyrektor Gimnazjum nr 44 w Łodzi.

Niektórzy dyrektorzy starają się pomagać sobie nawzajem i wymieniają się kadrą egzaminacyjną. – Jestem w trakcie organizacji, brakuje jeszcze jednego nauczyciela na jutrzejszy egzamin. Ale rozmawiałem z dyrektorami z sąsiednich szkół i jest duża szansa, że ci nauczyciele, którzy nie strajkują, przyjdą do pracy w komisjach egzaminacyjnych – stwierdził Marek Gaweł, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Krakowie.

Inni wykazują się pomysłowością, by zapewnić przeprowadzenie egzaminów. – Postanowiliśmy w tym roku przeprowadzić egzamin na sali gimnastycznej, co pozwoliło nam na zmniejszenie składu komisji i w związku z tym udało nam się zabezpieczyć odpowiednią ilość osób, żeby komisję powołać – powiedział Piotr Górski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Białymstoku.

Przez cały dzień MEN zamieszczał na Twitterze dane z województw, w których zgłosiły się dodatkowe osoby do komisji egzaminacyjnych. Dyrektorów szkół informowano, że mogą skorzystać z ich pomocy.