Viola Kołakowska ostro o strajku nauczycieli. „Czy to nie jest aby skrajny egoizm?”

Zdaniem modelki i stylistki, dla wielu osób strajk nauczycieli jest po prostu kolejną akcją, pod którą można się promować i pokazać, że ma się coś do powiedzenia na każdy temat. „Czasami mniej znaczy więcej, naprawdę, dobrze czasem pomilczeć... Jak ja słyszę, jak wypowiadają się na temat strajku nauczycieli osoby, które nie maja dzieci w szkole, to robi mi się słabo!” – pisze Viola Kołakowska.

Aktorka stwierdza, że oczywistym jest to, że nauczyciele - jak wszyscy ludzie - powinni godnie zarabiać. Zwraca przy tym uwagę na inny aspekt strajku. „Czy ktoś jednak pomyślał, że wszystko, co się teraz dzieje, jest kosztem naszych dzieci, które w tym momencie są totalnie pominięte. Nie maja zajęć, szkoły i obowiązku, który jest najważniejszym dla nich i każdego dnia staramy się im to przekazywać” – wylicza Kołakowska.

„Jaki więc dajemy przykład? Dlaczego teraz, w najważniejszym momencie roku szkolnego..? Czy to nie aby skrajny egoizm?” – pyta stylistka, dywagując na temat tego, co będzie, jeśli dzieci nie będą chodziły do szkoły np. przez miesiąc. „I co później?? Szybko, byle jak, byleby zdążyć ze sprawdzianami, kartkówkami i przerobieniem materiału...Ich nikt nie zapyta, czy dadzą radę, maja dać i koniec... Gdzie wiec aspekt powołania i edukowania dzieci przez nauczycieli...? Akurat teraz” – pisze aktorka.