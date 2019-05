Na pierwszy ogień język polski. Rozpoczynają się matury 2019

Do egzaminów przystąpi blisko 270 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Wszyscy maturzyści muszą podejść do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej jest to język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Wszystkie te przedmioty wystarczy zdać na poziomie podstawowym. Maturzystów czeka także część ustna – z języka polskiego i języka obcego.

Dodatkowo każdy uczeń musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych.

Najczęściej wybierane przez absolwentów rocznika 2019 przedmioty dodatkowe (rozszerzone) to:

język angielski – 154 881 osób (57,5 proc. zdających)

geografia – 71 551 osób (26,6 proc. zdających)

matematyka – 61 404 osoby (22,8 proc. zdających)

język polski – 56 448 osób (21,0 proc. zdających)

biologia – 47 754 osoby (17,7 proc. zdających)

Terminarz matur. Część pisemna

Matury pisemne Data Dzień Godzina 9:00

Godzina 14:00

6 maja poniedziałek język polski

pp * język polski –

pr * 7 maja wtorek matematyka

pp język łaciński i kultura antyczna

język łaciński i kultura antyczna

pp

pr

8 maja środa język angielski

pp język angielski

język angielski

pr

dj * 9 maja czwartek matematyka

pr filozofia

filozofia

pp

pr

10 maja piątek biologia

biologia

pp

pr wiedza o społeczeństwie

wiedza o społeczeństwie

pp

pr

11 maja sobota – 12 maja

niedziela – 13 maja poniedziałek chemia

chemia

pp

pr

informatyka

informatyka

pp

pr

14 maja wtorek język niemiecki

pp

język niemiecki

język niemiecki

pr

dj

15 maja środa geografia

geografia

pp

pr historia sztuki

historia sztuki

pp

pr

16 maja czwartek język rosyjski

pp

język rosyjski

język rosyjski

pr

dj

17 maja piątek język francuski

pp

język francuski

język francuski

pr

dj

18 maja sobota – 19 maja niedziela – 20 maja poniedziałek fizyka i astronomia

fizyka i astronomia / fizyka

pp

pr historia

historia

pp

pr

21 maja wtorek język hiszpański

pp

język hiszpański

język hiszpański

pr

dj

22 maja środa język włoski

język łemkowski

język łemkowski

pp

pp

pr język włoski

język włoski

pr

dj

23 maja czwartek język kaszubski

język kaszubski

języki mniejszości narodowych

pp

pr

pp wiedza o tańcu

wiedza o tańcu

historia muzyki

historia muzyki

języki mniejszości narodowych

pp

pr

pp

pr

pr



Dodatkowo w czwartek 23 maja odbędą się następujące egzaminy **:

Godzina

Egzamin

Poziom

9:00 matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pp

10:35 historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr 12:10 geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr 13:45 biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr 15:20 chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr 16:55 fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny



– poziom podstawowy; – poziom rozszerzony; – poziom dwujęzyczny ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Kiedy wyniki matur?

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia (4 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

