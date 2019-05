Ruszyła akcja „Bee smart” - ratujemy pszczoły

Galeria:

Akcja społeczna "Bee Smart" - ratujmy pszczoły

Na co dzień Polska Rada Biznesu to miejsce spotkań właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce. Ale tego dnia doszło do niesamowitego spotkania świata biznesu ze światem artystów. Znane i lubiane osoby spotkały się tu, by wesprzeć kampanię ratowania dzikich pszczół. My stawiamy hotele - Ty siejesz kwiaty”. Fabryka Cukierków “ Pszczółka” pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa oraz we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym oficjalnie zainaugurowała kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona pszczół dziko żyjących. Prezes Fabryki Cukierków “ Pszczółka” Robert Rudnicki podkreślił, że ich firma chce inspirować innych do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół dziko żyjących w Polsce poprzez stawianie specjalnych hoteli oraz sadzenie miododajnych roślin.

Dramatycznie zmniejszająca się populacja pszczół jest problemem globalnym, a ich wyginięcie oznacza katastrofę całego ekosystemu. Bez ich zapylenia nie będziemy mieli większości roślin, owoców, czy warzyw. Pszczółka jako firma czerpie z natury, a troska o środowisko naturalne jest nieodłącznym elementem jej biznesu. Zwracając uwagę na ten problem, przedstawiciele świata biznesu oraz gwiazdy zachęcają każdego do sadzenia w swoim ogrodzie lub na balkonie kwiatów i roślin miododajnych. W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Anna Popek, Olga Borys, Jacek Kret, Anna Korcz, Divine Kitenge Martyńska, Włodzimierz Ziętarski, Sylwia Wysocka, Eliza Gwiazda, Aleksander Wróbel, Andżelika Piechowiak, Kasia Vu Manh, Lidia Kopania.

Do akcji przyłączyły się również inne firmy - Cybex producent ekskluzywnych wózków dziecięcych, fotelików oraz nosideł, Panek CarSharing - największy operator aut na minuty, a także firma Apis - spółdzielnia pszczelarska.