Wyniki matur 2019. Kiedy, gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych?

Wyniki matury: logowanie. Jak zalogować się do OKE?

Wyniki mają być udostępniane w systemach informatycznych 4 lipca 2019 r. od godz. 8:00

Żeby sprawdzić wyniki swojego egzaminu maturalnego należy zalogować się do serwisu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w swoim regionie:

Po wejściu do systemu należy zalogować się wpisując numer PESEL jako login oraz hasło otrzymane w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do szkoły o nowe hasło.

Uczniowie po zapoznaniu się z wynikami będą mieli prawo do wglądu do swoich prac, ale najpierw będą musieli zgłosić taką chęć do OKE.

Świadectwo maturalne można także odebrać osobiście w swojej szkole

Matura poprawkowa 2019 – kiedy

Jeśli ktoś nie zdołał osiągnąć wyniku większego niż 30 proc. wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym w sierpniu.

Matura poprawkowa, część pisemna – 20 sierpnia, godz. 9:00

Matura poprawkowa, część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015 r.) – 20 - 21 sierpnia 2019 r.

Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu poprawkowego jego wyniki poznają w środę, 11 września 2019 r.

