Prawie 80 proc. uczniów wyjedzie w tym roku z rodzicami na wakacje

Lipiec i sierpień to szczęśliwy okres dla uczniów. Niedawno rozpoczęły się wakacje i nie trzeba chodzić do szkoły. Nieco inaczej mogą patrzeć na to dorośli, ponieważ muszą zaplanować, co ich dzieci będą w tym czasie robić i kto się będzie nimi wtedy opiekować. Jak zatem będą one spędzać te wakacje? Zobacz, co wynika z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów na portalu Librus Rodzina.

Rodzice mogą postanowić, że ich dzieci będą spędzać czas swobodnie (np. we własnym domu czy u rodziny), bądź im go zorganizować (wysłać je na obóz, zapisać na półkolonie etc.). W przypadku planów badanych częściej przeważa ta pierwsza możliwość. „Zdecydowana większość, bo aż 80 proc. rodziców, powiedziała, że woli swobodną formę wypoczynku. 20 proc. rodziców natomiast zadeklarowało, że ten czas wakacyjny to będzie raczej czas ściśle zorganizowany” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Wioletta Szymańska, menedżer projektów w firmie Librus. Jednym z popularniejszych sposobów spędzenia części wakacji przez uczniów będzie wspólny wyjazd z rodzicami. Deklaruje go 79,5 proc. ankietowanych. Prawie 45 proc. badanych rodziców wyśle swoje dziecko do dziadków lub innych członków rodziny. Ponad 36 proc. – postawiło z kolei na jego swobodny wypoczynek w domu. Niemal taki sam odsetek osób zdecydował się zapisać dziecko na obóz lub kolonie. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się półkolonie (16,1 proc.) i kursy edukacyjne (3,9 proc.). Dla wielu rodziców wakacje mogą być okazją do tego, aby spędzić ze swoimi dziećmi trochę więcej czasu. Jak dużo zamierzają go poświęcić na wspólny wyjazd lub opiekę nad dzieckiem w domu badani? 1 tydzień zadeklarowało 9 proc. osób, 2 tygodnie – 30,4 proc., 3 tygodnie – 15,5 proc., 4 tygodnie – 9,4 proc., a 5 tygodni lub więcej – 19,2 proc. Tylko 1,8 proc. ankietowanych uznało, że nie znajdzie czasu, aby ze swoim dzieckiem wyjechać ani opiekować się nim w domu. Pozostali uczestnicy badania w momencie wypełniania ankiety nie mieli jeszcze sprecyzowanych planów.