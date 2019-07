Wyniki rekrutacji do szkół średnich. Co z uczniami, którzy się nigdzie nie dostali?

Szkoły średnie ogłosiły wyniki pierwszego etapu rekrutacji. W Warszawie do żadnej szkoły nie dostało się ponad 3,1 tys uczniów, w Poznaniu 3,4 tys. Nieco lepiej jest m.in. w Krakowie. Tam około 2,5 tys. uczniów nie zakwalifikowało się do żadnej szkoły średniej. – Warto tę liczbę porównać, które są jeszcze wolne we wszystkich typach szkół średnich. Mamy tam 3,9 miejsc, a więc wolnych jest prawie 1,4 miejsc, a więc uczniowie mają w czym wybierać – stwierdził minister Piontkowski i dodał, że podobna sytuacja jest m.in. w Lublinie i Olsztynie.

W Warszawie ponad 47 tysięcy absolwentów aplikowało do szkół średnich, w tym 33 tysiące do liceów. Takie informacje podała wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. 46 procent dostało się do szkół pierwszego wyboru. Jednak są przypadki, że uczniowie nie dostali się nigdzie. W Warszawie nie było ograniczeń w ilości składanych aplikacji. Kaznowska powiedziała, że do ostatniej chwili trwało szukanie dodatkowych miejsc dla absolwentów. Ostatecznie w liceach udało się „upchać” dodatkowe dwa tysiące uczniów.

– Szukaliśmy za wszelką cenę dodatkowych oddziałów, pojedynczych ławek. W ten sposób w ubiegłym tygodniu upchnęliśmy kolejnych dwa tysiące uczniów. To oznacza, że zajęcia w szkołach będą się zaczynały o 7:30, a kończyły o 17:30. Mówię o zajęciach obowiązkowych. Do tego dojdą zajęcia dodatkowe. Zajęcia, więc mogą trwać nawet do godziny 20 – wyjaśniła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Rekrutacja do szkół średnich jest w tym roku szczególna, bo o miejsca walczy podwójny rocznik. Rekrutacje prowadzone są równolegle dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów. W szkołach średnich będą się oni uczyć w odrębnych klasach.