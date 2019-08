MEN opublikowało kalendarz na rok szkolny 2019/2020. Będzie sporo dni wolnych od zajęć

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek, 2 września. Zwykle to wydarzenie planowane jest na 1 września, ale w tym roku wypada on w niedzielę. W ten sposób uczniowie zyskali dodatkowy dzień wakacji. W tym roku pierwsze dni wolne wypadają w piątek 1 listopada, kiedy to przypada Święto Wszystkich Świętych. A już tydzień później, w poniedziałek, 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości, także nie trzeba będzie iść do szkoły.

Potem przyjdzie czas na przerwę świąteczną, która tym razem wypada 23-31 grudnia 2019 r. Po Nowym Roku też będzie można liczyć na wolne, bo rozpoczną się ferie zimowe. Tradycyjnie będą się odbywać na zmiany w różnych województwach. Poniżej szczegółowa rozpiska.

13 - 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia - 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie

27 stycznia - 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie



Kolejne dni wolne wypadną na wiosenną przerwę świąteczną w 2020 roku. 9-14 kwietnia nie będą odbywać się zajęcia. Święto Pracy czyli 1 maja wypada w 2020 roku w piątek, co oznacza przedłużony weekend. Przed samymi wakacjami - 11 czerwca - będziemy obchodzić Boże Ciało. Czwartek będzie dla uczniów i nauczycieli dniem wolnych od zajęć. Zakończenie roku szkolnego zaplanowano na 26 czerwca. Wakacje potrwają od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.