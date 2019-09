12-latek sterroryzował szkołę w Radomiu. Od dwóch tygodni nie ma lekcji

12-letni uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomiu sprawia spore problemy wychowawcze. Jest agresywny wobec kolegów i nauczycieli, uniemożliwia prowadzenie zajęć szkolnych. Był wielokrotnie przenoszony z różnych klas. W tym roku szkolnym trafił do klasy 5c, w której i tak już od wielu miesięcy były problemy wychowawcze.

W ramach protestu rodzice przestali od 2 września posyłać dzieci do szkoły. – Ten uczeń, kiedy był w czwartej klasie, został przeniesiony na skutek protestu rodziców, do innej klasy. Po protestach rodziców w tej kolejnej klasie został przeniesiony do jeszcze kolejnej klasy. Po półroczu i ci rodzice protestowali, nie posyłając dzieci do szkoły. Jak to dyrekcja określiła, problem rozwiązał się sam, bo uczeń nie zdał i został przeniesiony do naszej klasy – tłumaczył ojciec jednego z uczniów. – Boję się o zdrowie i życie dziecka. Są przykłady z poprzednich klas, przykłady agresji słownej, wulgaryzmów, obnażania się na lekcjach, rzucania kanapkami, długopisami, rożne inne zachowania, które wprost wskazują na realne zagrożenie – dodał inny rodzic.

Co na to dyrekcja szkoły?

Dyrektor placówki Marek Sternalski stwierdził, że szkoła traktuje problem poważnie i nie zamiata go pod dywan. O sprawie zostało także powiadomione kuratorium. – W grudniu 2018 roku była bardzo szczegółowa kontrola, policja na bieżąco zna tę sytuację, ośrodek interwencji kryzysowej również. Ponadto sąd rodzinny i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. My jako szkoła masowa nie byliśmy sobie w stanie poradzić dotychczas z tą sytuacją – powiedział Marek Sternalski.

Obecnie 12-latek jest jedynym uczniem z 5c, który przychodzi na lekcje. Jak wyjaśnili nauczyciele, nie sprawia żadnych problemów wychowawczych.

