Słupca. Uczeń opluł i znieważył nauczyciela. Może trafić do więzienia

19-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy może trafić nawe na rok do więzienia. Powód? Nastolatek miał podczas jednej z lekcji napluć na swojego nauczyciela. Śledczy postawili mu zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego.

– Młodemu mężczyźnie przedstawiono zarzut, że 31 maja 2019 roku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych podczas zajęć lekcyjnych, będąc wówczas uczniem klasy llc, w obecności innych uczniów, znieważył nauczyciela, który w czasie wykonywania obowiązków korzysta z ochrony jak funkcjonariusz publiczny. Sprawca wielokrotnie używał wobec nauczyciela słów wulgarnych, powszechnie uważanych za obelżywe, zwracał się do niego per „ty” a do tego naruszył jego nietykalność cielesną plując na niego – tłumaczyła rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie, Aleksandra Marańda.

Z informacji Radia Poznań wynika, że nastolatek został jeszcze w czerwcu skreślony z listy uczniów. Od nowego roku szkolnego nadal jest jednak uczniem szkoły w Słupcy. 19-latek złożył odwołanie do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Zostało ono rozpatrzone na jego korzyść.