Minimum 8 mln zł dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Gowin zapowiada nowelizację

O przygotowanej nowelizacji ustawy Gowin mówił w niedzielę na konferencji prasowej w Bielsku Podlaskim (Podlaskie), gdzie także wspierał kandydata Zjednoczonej Prawicy do Sejmu startującego z listy PiS z tego regionu Mieczysława Baszkę. Gowin mówił, że Podlaskie jest „niezwykłym zakątkiem Polski” , gdzie „harmonijnie współżyją mieszkańcy różnych religii: katolicy, prawosławni, wyznawcy islamu” .

Przypomniał, że od dziesiątków lat elity religijne wyznań niekatolickich kształcą się na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), a jest to – jak mówił – uczelnia niezwykle ważna dla prawosławnych mieszkańców Podlaskiego. „Od szeregu lat akademia znajduje się w trudnej sytuacji finansowej” – mówił Gowin. Dlatego – jak dodał – razem z posłem Baszko przygotował projekt nowelizacji ustawy, który zostanie skierowany do Sejmu „na samym początku następnej kadencji” . – Zrobię to jeszcze jako ktoś, kto piastuje urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego – zapowiedział.

Wicepremier mówił, że nowelizacja ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zagwarantuje „utrzymanie co najmniej obecnego poziomu finansowania” tej uczelni. – Jestem przekonany, że w następnych latach ten poziom finansowania będzie systematycznie się podnosił tak, żeby elity duchowe społeczności prawosławnej i społeczności protestanckiej w Polsce były kształcone na jak najwyższym poziomie właśnie w ramach tej unikatowej w skali Europy uczelni – powiedział.

Inne zasady dla ChAT

Gowin pytany przez PAP o obecny poziom finansowania ChAT i zmiany, jakich ma dotyczyć nowelizacja, powiedział, że jest on na poziomie 8 mln zł. Dodał, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o 18 proc., co – jak podkreślił – „pozwoliło uczelni wyjść na prostą” . Mówił, że zasady finansowania uczelni w kraju polegają na tym, że wszystkie uczelnie wrzucane są do – jak to nazwał – „niejako jednego worka” , a poziom finansowania uzależniony jest od liczby studentów i od poziomu badań naukowych. Wyjaśnił, że ChAT powinna być wyjęta z tych zasad finansowania, aby – jak mówił – „mogła wspierać rozwój wspólnot prawosławnej i protestanckiej” .

Obecny na konferencji prasowej wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło mówił, że nowelizacja ustawy jest bardzo ważna dla społeczności prawosławnej w Podlaskiem. – Każdy obywatel Polski powinien mieć możliwość i gwarancję kształcenia się, poszerzania swojej wiedzy religijnej – dodał.