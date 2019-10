ZNP ogłosiło rozpoczęcie strajku włoskiego w szkołach. Jest bezterminowy

Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił rozpoczęcie w szkołach strajku włoskiego. Część nauczycieli bezterminowo będzie wykonywać wyłącznie obowiązki opisane w prawie oświatowym – bez zajęć dodatkowych, wycieczek czy zielonych szkół. Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjął wczoraj uchwałę w tej sprawie.

– Prosimy nauczycieli o to, żeby ponownie po pierwsze przejrzeli własne statuty szkół, po raz kolejny zaznajomili się z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, i nie podejmowali się wykonywania tych czynności, które nie leżą w zakresie ich zadań. Uchwała rozpoczyna ten protest. Będzie on protestem bezterminowym – poinformował Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

„Nauczyciele nie chcą być dłużej wolontariuszami”

Akcja protestacyjna miała się zacząć 15 października, jej początek przesunięto jednak na 22 października. Ma być bezterminowa. – Nie chcemy tego robić w przededniu wyborów, mamy w pamięci co działo się negatywnego wobec naszego środowiska, cały hejt i pomówienia. Dlatego zrobimy to tuż po wyborach – zapowiadał przed dwoma tygodniami Sławomir Broniarz. Przewodniczący związkowców zaznaczał, że nauczyciele chcą dać parlamentarzystom szansę na spełnienie swoich postulatów, które zapisali w programach.

Sławomir Broniarz podkreślił, że nauczyciele nie chcą być dłużej wolontariuszami. – Nie akceptujemy zadań, które były przez nas wykonywane, a za które nie otrzymywaliśmy żadnych pieniędzy. Nie wyrażamy zgody na ponoszenie kosztów przygotowania materiałów, potrzebnych do prowadzenia zajęć. W żadnej innej dziedzinie życia społecznego nie ma takiej sytuacji jak w edukacji – tłumaczył. – Przygotowaliśmy zestaw zadań, które nie były opłacane, a które musieliśmy wykonywać. To chociażby udział w konkursach w dniach wolnych od pracy, prowadzenie sprawozdań, inwentaryzacji. To katalog, który przekażemy nauczycielom i ministrowi edukacji narodowej – dodał.