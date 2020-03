Szkoły w Polsce zamknięte z powodu koronawirusa. Pierwsza Dama zabrała głos

Wszystkie szkoły na terenie Polski zostały zamknięte w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Zajęcia dydaktyczne nie będą prowadzone w dniach 12-25 marca. Termin ten może jednak zostać wydłużony. – Pan minister (zdrowia – przyp. red.) wczoraj przypominał, że szczyt zachorowań (na koronawirusa – red.) będzie za tydzień czy za dwa tygodnie. Wydaje się oczywiste, że absurdem byłoby otwieranie szkół. To jest więc kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużamy okres zamknięcia placówek – powiedział Dariusz Piontkowski na antenie Telewizji Polskiej. Minister edukacji zapewnił, że resort przygotowuje nauczycieli na wypadek, gdyby przerwa w tradycyjnej formie nauczania w szkole miała zostać wydłużona i tymczasowo zastąpiona przez nauczanie zdalne.

Do sprawy odniosła się Agata Kornhauser-Duda. – Mamy wyjątkowy, niełatwy dla nas wszystkich czas. Mimo wszelkich trudności powinniśmy wspólnie zadbać o to, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki także w warunkach domowych. Dlatego ruszyła Akcja Edukacja, czyli szkoła online. Serdecznie zapraszam wszystkich i bardzo zachęcam, by skorzystać z tej formy edukacji. My rodzice i nauczyciele zróbmy wszystko, by nasze dzieci i uczniowie jak najlepiej wykorzystali ten czas. Dlatego zapraszam, by już dzisiaj wejść na stronę www.gov.pl/zdalnelekcje – zachęcała Pierwsza Dama. Platforma ta została przygotowana przez Zespół GovTech Polska we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową Akademicką Siecią Komputerową.

Czytaj także:

Szkoły będą zamknięte do Wielkanocy? Szef MEN prognozuje, co będzie z egzaminami