Akcja „Studenci Uczniom”. Bezpłatne korepetycje online w czasie epidemii

Pierwsze korepetycje ruszyły w połowie marca. Pomysłodawcami są studenci z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Gdańskiej, ale do akcji mogą się włączać osoby z całej Polski. Na razie do pomocy zgłosiło się już ok. 300 studentów, a o wsparcie poprosiło 200 uczniów. Chętnych do udziału w tym programie jednak ciągle przybywa.

Studenci zapewniają, że chcą pomóc uczniom w trudnej sytuacji, kiedy nie odbywają sią zajęcia w szkołach. “Wyciągamy do was ręce, jako dawni uczniowie do uczniów, oferując koleżeńską, bezpłatną internetową pomoc w nauce” - zapewniają.

Wymieniają, że pomoc może przybierać różne formy. Może to być np. w powtórka do matury albo do testu ósmoklasisty, sprawdzenie rozprawki z zakresu wiedzy o społeczeństwie czy korepetycje z matematyki przeprowadzane za pośrednictwem Skype.

Aby skorzystać z pomocy studenta, należy skontaktować się z organizatorami za pośrednictwem profilu na Facebooku i napisać, o jaki przedmiot chodzi. Organizatorzy sprawdzają, który z wolontariuszy jest dostępny i przesyłają uczniowi kontakt do niego. Jeżeli student pomaga już jednej osobie, może zdecydować, czy chce pomagać kolejnym osobom.

Student i uczeń samodzielnie ustalają, za pomocą jakiej platformy do pracy zdalnej chcą się kontaktować.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym do 10 kwietnia ograniczone jest funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych. Nauka w tym czasie realizowana jest jednak na odległość. “Wykorzystajmy ten czas na efektywną naukę i wzajemną pomoc!” - zachęcają organizatorzy akcji "Studenci Uczniom".

Szczegóły tutaj.

Czytaj także:

Koronawirus w Polsce. Najwięcej przypadków na Mazowszu. Wśród chorych dzieci i młodzież