Polskie uczelnie gorsze od brytyjskich?

W Londynie już po raz dziewiąty odbyła się największa konferencja o Polsce, która organizowana jest poza jej granicami. Na LSE SU Polish Economic Forum spotkali się przedstawiciele biznesu, członkowie rządu, a także studenci. Dyskutowano m.in. o tym, jak dostosować Polskę do zmian zachodzących na świecie. Forbes był patronem medialnym wydarzenia.

Polish Economic Forum to największa konferencja na temat Polski organizowana za granicą. W tegorocznej edycji udział wzięło 850 osób. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, ekonomista Banku Światowego w Pekinie Marcin Piątkowski, były premier Jan Krzysztof Bielecki, a także twórca Alior Banku – Wojciech Sobieraj. Organizatorem Forum jest stowarzyszenie Polaków studiujących na London School of Economics and Political Science, a partnerem strategicznym firma doradcza Bain & Company.

Polskie nauczanie gorszym jest

Co roku, tuż przed rozpoczęciem Forum studenci z LSE publikują raport porównujący sytuację młodych osób na polskim i brytyjskim rynku pracy. Raport opiera się na wywiadach ankietowych przeprowadzonych wśród studentów czterech wiodących uczelni wyższych stolic Polski i Wielkiej Brytanii: Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Uniwersytetu Warszawskiego (UW), London School of Economics and Political Science (LSE) oraz University College London (UCL). Z tegorocznej edycji badania wynika, że mocną stroną polskiego rynku pracy jest duża dostępność staży i praktyk w firmach, mocno zaś kuleje wsparcie ze strony akademickich biur karier. Jako szansę na dalszy rozwój rynku uznano relatywnie niskie nasycenie rynku pracy w Polsce. Zagrożeniem jednak wciąż jest drenaż mózgów, który wynika z tego, że na zagranicznych uczelniach jest wyższy poziom kształcenia. Raport w swoim podsumowaniu rekomenduje polskim uczelniom przede wszystkim zwiększenie współpracy z sektorem prywatnym na płaszczyźnie promocji możliwości zawodowych swoich studentów oraz pomoc w procesie rekrutacyjnym.

Najlepszy startup – ł.pitch

Po raz trzeci na Polish Economic Forum, rozstrzygnięto konkurs dla najlepszych polskich projektów startupowych – ł.pitch Startup Challenge. Zwyciężyła firma GGPredict, która tworzy aplikację zwiększającą osiągnięcia graczy popularnych i darmowych gier komputerowych. Jej twórcy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. złotych, a także miejsce w programie akceleracyjnym Space3ac, w ramach którego mogą liczyć na wsparcie o wartości 200 tys. zł. Zwycięzcy podziękowali jury za docenienie nowej, dynamicznie rosnącej branży. Zaznaczyli, że dziś na świecie jest ok. 240 mln graczy, ale nie ma jeszcze ani jednej aplikacji, która pomagałaby w śledzeniu ich progresu.

– To naprawdę ogromny rynek, który rośnie z roku na rok. Prowadzimy także badania socjologiczne, mówiące ilu graczy jest chętnych poprawić swoje wyniki, więc nawet jeżeli dotrzemy do 5 proc. z nich, to nadal będzie to dla nas duży sukces – mówili pomysłodawcy GGPredict Przemysław Siemaszko i Michał Łowigus.

W ścisłym finale znalazło się łącznie pięć firm. SDS Optic opracowuje technologię inPROBE, która ma zapewnić szybszą i dokładniejszą diagnozę choroby, wspomagając efekty leczenia raka. Z kolei twórcy Prosoma Digital Therapeutics skupiają się na pomocy psychologicznej dla osób cierpiących na raka za pomocą aplikacji mobilnej i technologii VR. W finale znalazł się też FitMech, który produkuje urządzenia monitorujące wydajność maszyn fabrycznych, a także GuardED – twórca aplikacji mobilnej uczącej przedsiębiorców cyberbezpieczeństwa.

Nazwa konkursu „ł.pitch” nawiązuje do pioniera przemysły naftowego w Polsce, a także wynalazcy lampy naftowej – Ignacego Łukasiewicza. Jest to konkurs organizowany przez LSE Polish Business Society, stowarzyszenia polskich studentów na London School of Economics and Political Sciencie. W tym roku odbyła się już trzecia edycja tego projektu.

