Wakacje dla studentów mogą być krótsze. „Decyzje będą podejmowali rektorzy”

Murdzek pytany o to, czy rok akademicki zostanie wydłużony kosztem wakacji, przypomniał, że dotychczas wakacje na uczelniach wyższych obejmowały czas od lipca do września. „W tym roku w indywidualnych przypadkach wakacje na uczelniach będą najprawdopodobniej krótsze” – powiedział.

Pytany, czy będą jakieś decyzje resortu w tej sprawie, Murdzek poinformował, że decyzje te będą podejmowali rektorzy poszczególnych uczelni.

Zgodnie z rozporządzeniem, w związku z zagrożeniem epidemicznym uczelnie wyższe pozostają zamknięte co najmniej do 26 kwietnia. Obowiązuje wymóg prowadzenia zajęć on-line – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni – z użyciem technologii informatycznych.

