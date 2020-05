Praca szkół ograniczona do końca roku szkolnego? Rzecznik MEN prostuje wypowiedź wiceministra

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w programie Wirtualnej Polski pytany o to, czy w zwiażku z epidemią koronawirusa uczniowie innych klas niz klasy 1-3. wrócą do szkół odpowiedział, że „nie ma decyzji o tym, aby uruchomić pracę pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych”. Stwierdził też, że rozporządzenie, które ma być wydane w najbliższym czasie „będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca roku szkolnego”, co zdementowała później rzeczniczka MEN.

Zamieszanie wokół terminu zamknięcia szkół spotęgował wpis PAP na Twitterze. Agencja błędnie zacytowała ministra pisząc nie o ograniczeniu funkcjonowania, a o zamknięciu szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego. Wpis został juz usunięty.

Rzecznik MEN wyjaśnia

W związku z powstałym zamieszaniem rzecznik prasowa MEN Anna Ostrowska wydała oświadczenie, w którym doprecyzowała informacje dotyczące funkcjonowania szkół w tym roku szkolnym.

„ Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca br ”. – wyjaśniła rzecznik.

Ostrowska przypomniała, że od 25 maja będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej. Dodatkowo, również od 25 maja będą możliwe konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca MEN uruchamia konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W oświadczeniu podkreślono, że na razie nie została podjęta decyzja jak będą pracować szkoły w późniejszym terminie. „ Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w od 8 do 26 czerwca br ”. – czytamy w komunikacie. „ Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS ” – dodano.

