Matura 2020. Już dziś pierwsze egzaminy. Oto pełen harmonogram i nowe zasady

Pandemia koronawirusa sprawiła, że tegoroczne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 8-29 czerwca, a nie jak to zazwyczaj było - w maju. Planowany jest także dodatkowy egzamin dla tych uczniów, którzy nie mogli podejść do testu ze względów zdrowotnych. Przedstawiamy pełen harmonogram tegorocznych egzaminów maturalnych.

Matura 2020 - zasady

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi również wybrać co najmniej jeden pisemny egzamin z przedmiotów do wyboru. Maksymalnie można zdawać egzamin z sześciu przedmiotów. Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych, którzy muszą przedstawić wynik z matury ustnej w rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Matura 2020 - kiedy poznamy wyniki egzaminów?

Tegoroczni maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów 11 sierpnia.Tego samego dnia CKE ogłosi ogólnopolskie wyniki matur 2020.

Matura 2020 - harmonogram

8.06, poniedziałek

godzina 9 - język polski, poziom podstawowy



godzina 14 - język polski, poziom rozszerzony



9.06, wtorek

godzina 9 - matematyka, poziom podstawowy





godzina 14 - język łaciński i kultura antyczna, poziom podstawowy i rozszerzony



10.06, środa

godzina 9 - język angielski, poziom podstawowy



godzina 14 - język angielski, poziom rozszerzony



15.06, poniedziałek

godzina 9: matematyka – pr



godzina 14: filozofia, poziom podstawowy i rozszerzony

16.06, wtorek

godzina 9: biologia, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy i rozszerzony



17.06, środa

godzina 9: chemia, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: informatyka, poziom podstawowy i rozszerzony

18.06, czwartek

godzina 9: język niemiecki, poziom podstawowy



godzina 14: język niemiecki, poziom rozszerzony i dwujęzyczny



19.06, piątek

godzina 9: geografia, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: historia sztuki, poziom podstawowy i rozszerzony



22.06 - poniedziałek

godzina 9: język włoski, poziom podstawowy; język łemkowski, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: język włoski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny



23.06, wtorek

godzina 9: język francuski, poziom podstawowy



godzina 14: język francuski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny



24.06, środa

godzina 9: fizyka, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: historia, poziom podstawowy i rozszerzony



25.06, czwartek

godzina 9: język hiszpański, poziom podstawowy



godzina 14: język hiszpański, poziom rozszerzony i dwujęzyczny



26.06, piątek

godzina 9: język rosyjski, poziom podstawowy



godzina 14: język rosyjski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny