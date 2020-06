Premier Morawiecki: Od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły

Szef rządu był gościem „Rozmowy Dnia” Radia Łódź i TVP3 Łódź. W wyemitowanej w czwartek rozmowie premier zapewnił m.in., że Polsce nie grozi po raz drugi zamknięcie gospodarki z powodu pandemii koronawirusa.

Zapowiedział też powrót uczniów do szkół i studentów na uczelnie od początku nowego roku szkolnego i akademickiego. – Chcę podkreślić, że od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja – ogłosił Morawiecki.

Jak dodał, nawet gdyby jesienią koronawirus zaatakował ponowne, to „mamy dużo więcej doświadczeń i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu, jak do tej pory” . – Będą obostrzenia, zachęcam do dystansowania się, do dezynfekcji i mycia częstszego rąk i do noszenia maseczek – zaapelował premier.

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa stacjonarne nauczenie w szkołach i na uczelniach w Polsce jest zawieszone od 12 marca. Szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Autor: Bartłomiej Pawlak

